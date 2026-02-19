RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se reportan heridos

Pataz: Pobladores y FF.AA. protagonizan feroz enfrentamiento que deja varios heridos

En el distrito de Pataz, se registraron enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden. Según información preliminar habrían varios heridos.

Enfrentamientos en Pataz deja dos fallecidos
Enfrentamientos en Pataz deja dos fallecidos (Exitosa)

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 19/02/2026

Dos personas fallecieron tras enfrentamiento entre pobladores y fuerzas del orden en el distrito de Pataz. Se registran heridos tras el uso de bombas lacrimógenas lanzadas hacia la población. 

El hecho ocurrió en una carretera cercana al distrito de Pataz. Producto de la muerte de dos hombres, sus familiares trasladaron sus cuerpos hacia la posta médica del distrito.

Dos fallecidos en Pataz

De acuerdo a la información preliminar, las dos personas fallecidas habrían sido 'pallaqueros', personas dedicadas a la recolección manual de los residuos de minerales.

Al momento, se desconoce el motivo exacto de la muerte de ambas personas. Sin embargo, el enfrentamiento se habría generado al momento de realizar el recojo de los cadáveres de los agraviados. 

El Comando Unificado, tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú, se habría dispuesto a realizar el traslado de los cuerpos hacia la Morgue Central; acción que habría ido en contra del deseo de los familiares.

De acuerdo a videos registrados por pobladores del distrito, se observa un gran despliegue militar en la zona durante el enfrentamiento entre rondas campesinas y el Comando Unificado.

Noticia en desarrollo...

 

