'El Frontón': Juan José Santiváñez estima que construcción del nuevo penal demoraría entre 8 a 10 meses

Tras la aprobación de la construcción del penal 'El Frontón', el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, mencionó que la obra estaría lista aproximadamente entre ocho a diez meses .

Como se recuerda, el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), en su sesión vigesimoctava, aprobó -por unanimidad- la reconstrucción del establecimiento penitenciario a 39 años de su cierre, el cual será ahora, para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

Firma de convenio será este miércoles 3 de septiembre

Luego de la reunión llevada a cabo la noche del martes 2 de septiembre, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que el día de hoy se va a firmar el convenio interinstitucional entre su cartera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa para empezar con los trabajos de implementación del futuro reclusorio.

En ese sentido, el ministro Santiváñez comentó que el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, se encargarán de limpiar el terreno y demoler las antiguas construcciones del otrora penal, así como de otros establecimiento penitenciarios "para darle mayor viabilidad a los proyectos y que puedan ser estos empezados con prontitud".

Sobre la infraestructura del nuevo penal 'El Frontón', adelantó que serán de modulares prefabricados, tal como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en El Salvador. Además, su costo será de aproximadamente S/ 500 millones y albergará a 2 000 internos .

Municipalidad de La Punta rechaza proyecto del Gobierno

A los pocos minuto de conocerse el proyecto del Gobierno, la Municipalidad Distrital de La Punta rechazó el aprobado por la CONAPOC, argumentando que "una obra de esta naturaleza alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden", condiciones que, según remarcan, son la base del bienestar de la población local.

Además de los aspectos relacionados con la seguridad, la entidad edil advirtió que la creación de 'El Frontón' generaría un "impacto negativo en el patrimonio ambiental y en el turismo", dos ejes fundamentales para el distrito, puntualiza la comuna.

Asimismo, la municipalidad invocó al Estado a "evaluar con detenimiento la viabilidad de la obra". En la misiva exhortan a las autoridades "a considerar un eventual descarte, priorizando alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano".

De esta manera, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estimó que en máximo 10 meses estaría listo el nuevo penal 'El Frontón'. Desde el Gobierno local han mostrado su rechazo inmediato a la obra.