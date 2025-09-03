RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en la Isla El Frontón: "Alteraría la seguridad y el orden"

La comuna expresó su preocupación por la propuesta de levantar un centro penitenciario en la Isla El Frontón, asegurando que la obra afectaría la tranquilidad del distrito

Municipalida de La Punta se pronuncia en contra de construcción de penal en Isla
Municipalida de La Punta se pronuncia en contra de construcción de penal en Isla (Fuente: Wikipedia)

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2025

La Municipalidad Distrital de La Punta manifestó públicamente su oposición a la posible construcción de un centro penitenciario en la Isla El Frontón, proyecto que ha generado alarma entre autoridades y vecinos.

En su comunicado, la comuna enfatizó que "una obra de esta naturaleza alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden", condiciones que, según remarcan, son la base del bienestar de la población local.

El pronunciamiento también recoge la preocupación de la comunidad. "Nuestros vecinos tienen el derecho de ser escuchados y de ver respetada su voz a través de sus autoridades locales", se señala en el documento. 

Riesgos ambientales y económicos

Además de los aspectos relacionados con la seguridad, la municipalidad advirtió que el proyecto penitenciario generaría un impacto negativo en el patrimonio ambiental y en el turismo, dos ejes fundamentales para el distrito. 

En la misiva se advierte que la iniciativa "afectará el patrimonio ambiental y el desarrollo económico vinculado al turismo", actividad que beneficia a parte de la población local y provincial.

La llegada de turistas nacionales y extranjeros interesados en el paisaje marino, la historia y la oferta cultural de La Punta podría verse seriamente comprometida, debido a la sensación de inseguridad que un centro penitenciario puede acarrear. 

La instalación de un penal modificaría la percepción del lugar, alejando visitantes y reduciendo el flujo económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos. 

El distrito, que históricamente se ha caracterizado por su tranquilidad y atractivo natural, teme perder uno de sus principales motores de desarrollo sostenible.

Llamado al Gobierno central

Finalmente, la comuna invocó al Estado a evaluar con cuidado la propuesta. En el documento se pide a las instancias correspondientes que "consideren su eventual descarte, priorizando alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano".

La comuna cerró su pronunciamiento reiterando que su postura responde a la defensa de la tranquilidad de sus vecinos, al cuidado de su entorno natural y a la necesidad de promover un desarrollo económico sostenible que no ponga en riesgo la identidad y calidad de vida del distrito.

La Municipalidad de La Punta expresó su firme rechazo a la propuesta de construir un penal en la Isla El Frontón, argumentando que este proyecto atentaría contra la seguridad, la paz vecinal, el patrimonio ambiental y el desarrollo turístico de la zona. El concejo pidió al Gobierno central analizar alternativas que no perjudiquen la identidad del distrito ni el bienestar ciudadano.

