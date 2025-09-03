Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en la Isla El Frontón: "Alteraría la seguridad y el orden"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Distrital de La Punta manifestó públicamente su oposición a la posible construcción de un centro penitenciario en la Isla El Frontón, proyecto que ha generado alarma entre autoridades y vecinos.

En su comunicado, la comuna enfatizó que "una obra de esta naturaleza alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden", condiciones que, según remarcan, son la base del bienestar de la población local.

El pronunciamiento también recoge la preocupación de la comunidad. "Nuestros vecinos tienen el derecho de ser escuchados y de ver respetada su voz a través de sus autoridades locales", se señala en el documento.

Riesgos ambientales y económicos

Además de los aspectos relacionados con la seguridad, la municipalidad advirtió que el proyecto penitenciario generaría un impacto negativo en el patrimonio ambiental y en el turismo, dos ejes fundamentales para el distrito.

En la misiva se advierte que la iniciativa "afectará el patrimonio ambiental y el desarrollo económico vinculado al turismo", actividad que beneficia a parte de la población local y provincial.

La llegada de turistas nacionales y extranjeros interesados en el paisaje marino, la historia y la oferta cultural de La Punta podría verse seriamente comprometida, debido a la sensación de inseguridad que un centro penitenciario puede acarrear.

La instalación de un penal modificaría la percepción del lugar, alejando visitantes y reduciendo el flujo económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

El distrito, que históricamente se ha caracterizado por su tranquilidad y atractivo natural, teme perder uno de sus principales motores de desarrollo sostenible.

Llamado al Gobierno central

Finalmente, la comuna invocó al Estado a evaluar con cuidado la propuesta. En el documento se pide a las instancias correspondientes que "consideren su eventual descarte, priorizando alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano".

La comuna cerró su pronunciamiento reiterando que su postura responde a la defensa de la tranquilidad de sus vecinos, al cuidado de su entorno natural y a la necesidad de promover un desarrollo económico sostenible que no ponga en riesgo la identidad y calidad de vida del distrito.

