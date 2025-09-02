Penal 'El Frontón': CONAPOC aprobó por unanimidad la construcción del nuevo centro penitenciario

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Por unanimidad, los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), aprobaron este martes 2 de setiembre la construcción del nuevo centro penitenciario 'El Frontón'. Este penal reemplazará al cerrado hace 39 años en la isla homónima ubicada a siete kilómetros del distrito de La Punta, en el Callao.

Para delincuentes ranqueados

A través de una publicación en redes sociales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), informó que los integrantes de esta asamblea acordó el levantamiento de un penal de máxima seguridad en esta zona insular del Perú. Este, servirá para internar a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas.

"En la 28.ª sesión del (CONAPOC) se aprobó por unanimidad la construcción del penal de El Frontón para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas. Esta decisión contó con el voto de representantes del Poder Judicial, MP, PJ, Congreso de la República, Ministerio del Interior, PNP, entre otros miembros", señala.

Por su parte, el titular de esta cartera, Juan José Santiváñez, manifestó su conformidad con esta decisión. En el anuncio, precisa cómo será financiado y que el capital privado tendrá participación para la construcción de este establecimiento penitenciario.

"El ministro Juan José Santiváñez saludó esta decisión y señaló que la obra contará con inversión privada bajo la modalidad de obras por impuestos. "Es una decisión histórica que permitirá al país enfrentar con firmeza la criminalidad organizada", indica la publicación.

Visita de Boluarte a El Frontón

Como una anticipación, el pasado domingo 31 de agosto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta la isla donde el CONAPOC, aprobó la construcción de una nueva cárcel. Durante su recorrido, examinó el terreno donde se levantaría el establecimiento revisando planos ofrecidos por expertos del MINJUSDH.

Horas más tarde, tras una reunión con algunos de sus ministros, declaró su voluntad de hacerlo realidad. Además, anunció que las carteras de Justicia, Defensa y Vivienda, firmarán un convenio el 3 de este mes para que exista coordinación en la obra a realizarse.

La mandataria considera que es necesario que profesionales técnicos de estos tres ministerios estén involucrados en una misma idea para que sea entregado lo más antes posible.

De esta forma, el CONAPOC aprobó de forma unánime la construcción del nuevo penal 'El Frontón', que se levantará sobre la isla homónima, a siete kilómetros de La Punta. Esta cárcel de máxima seguridad acogería a 2000 delincuentes, en especial, a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas que operan en el país.