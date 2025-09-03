Alcalde de La Punta rechaza construcción de penal 'El Frontón': "Amenaza nuestra tranquilidad"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de Dina Boluarte se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego que se anunciara la construcción de un nuevo penal donde se encontraban el mítico El Frontón. Esta prisión fue cerrada hace algunas décadas y ahora el Ejecutivo busca que este sea el nuevo 'hogar' de los criminales más peligrosos del país.

Alcalde de La Punta rechaza construcción de 'El Frontón'

No obstante, varios expertos en el tema han alzado su voz de protesta ante la construcción de esta nueva prisión indicando que resultaría demasiado cara y que es inviable desde el aspecto técnico. Ahora, otro que mostró su completo rechazo a esta situación es el alcalde de La Punta, Ramón Garay.

El burgomaestre de este distrito chalaco aseguró que la existencia de un penal de tal magnitud frente a su jurisdicción afecta directamente la tranquilidad de sus vecinos en un distrito donde la seguridad no solo cuida a los suyos, sino a los miles de turistas que lo visitan a diario.

"Como vecino, como alcalde de La Punta rechazo totalmente la construcción de un penal frente a nuestro distrito que es un distrito seguro, turístico y que brinda siempre la seguridad a nuestros vecinos como a nuestros visitantes. Es uno de los pocos distritos con seguridad con cero delincuencia, cero conflictos y tener un penal frente a nuestro distrito es amenazar nuestra tranquilidad, nuestro orden", indicaron.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Punta, Ramón Garay, rechazó la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón y aseguró que tener un centro penitenciario al frente de su distrito es una "amenaza" para los vecinos.



📡 6.1 señal... pic.twitter.com/2zOAKShp3i — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2025

Reclusos se escapaban del penal

A su vez, Garay León dejó en claro que el penal que existía en esta isla no contaba con la seguridad necesaria ya que hubo diversos casos de reos que se escapaban de dichas instalaciones y terminaban en su distrito huyendo de la ley.

Por ello, puso en duda que ahora se quiera enviar a más de 2 mil de los presos más peligrosos del país a sus futuras instalaciones.

"Por la experiencia que ya tenemos con el penal El Frontón, no es una cárcel de gran seguridad porque hemos visto en la historia que se escapaban los presos y llegaban a La Punta ¿Eso es lo que queremos? Que estos 2 mil presos de alta peligrosidad esté frente a nuestro querido distrito que ha sido premiado como playa segura por el Minam. Me sorprende que el gobierno quiera construir una cárcel donde no es seguro", añadió.

De esta manera, el alcalde de La Punta rechazó tajantemente la construcción del penal de 'El Frontón' señalando que afectaría la tranquilidad y seguridad de su distrito.