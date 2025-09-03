Mayra Goñi deja sin palabras a Neutro con costosas zapatillas de lujo en su cumpleaños 21

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular streamer peruano Neutro celebró su cumpleaños número 21 en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, rodeado de sus amigos más cercanos. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue la presencia de la actriz y cantante Mayra Goñi, quien dejó en shock a todos al obsequiarle unas exclusivas zapatillas.

El costoso obsequio de Mayra Goñi para Neutro

La transmisión en vivo del cumpleaños de Neutro se realizó el martes desde una casa en Tarapoto, donde el joven streamer compartió con sus amigos y colegas del mundo digital, como Kong. Todo transcurría en un ambiente relajado hasta que Mayra Goñi apareció con un paquete especial.

La exchica reality decidió sorprender al cumpleañero con un obsequio fuera de lo común: unas zapatillas de la reconocida marca AMIRI en tonos borgoña y blanco con incrustaciones brillantes.

Según la página oficial de la firma, el calzado tiene un valor de 1.490 dólares. El detalle causó revuelo entre los presentes y en los espectadores de la transmisión.

Visiblemente emocionado, Neutro no dudó en agradecer el gesto con un beso y unas palabras directas a la actriz: "Gracias, amor". Además, reveló que esas zapatillas eran el único obsequio recibido en las primeras horas de su cumpleaños, lo que hizo aún más significativo el momento.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Neutro?

Durante la última edición de Magaly TV, La Firme, la conductora no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre Neutro, el streamer peruano que acaba de cumplir 21 años y que viene dando que hablar por su estilo de vida: "Este streamer es uno de los más ranqueados. Uno de los más ranqueados quiere decir, en los streaming, que es uno de los que gana más billete".

"Siempre se le ve vestido con muchísimas marcas. Los lentes que usa son Cartier, que cuestan entre 1,200 y 1,500 dólares. Está siempre con las zapatillas de moda, siempre armando fiestas donde hay mucho dinero de por medio y tiene muchísimos miles de seguidores. Es uno de los que gana, a sus 20 años —ahora 21—, muchísimo dinero", añadió Magaly.

El cumpleaños número 21 de Neutro no solo reunió a sus amigos más cercanos, también dejó imágenes que rápidamente se hicieron virales. Mayra Goñi dejó sin palabras a Neutro con costosas zapatillas de lujo en plena celebración transmitida por Kick. La reacción del streamer convirtió la escena en uno de los momentos más comentados.