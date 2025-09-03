Xiomy Kanashiro vende ropa en TikTok y deja claro que no depende de Jefferson Farfán

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al mostrarse en una faceta cada vez más común entre influencers y celebridades: vendiendo ropa en TikTok. Durante una transmisión en vivo, no solo mostró prendas de su closet, sino que también dejó claro que no depende de Jefferson Farfán para salir adelante.

Xiomy Kanashiro vende ropa en TikTok

El martes por la noche, Xiomy Kanashiro se animó a abrir su armario frente a cientos de usuarios conectados en TikTok. Entre risas y buena onda, fue mostrando prendas personales que iban desde vestidos hasta chalecos oversize, todas en excelente estado y a precios bastante accesibles.

"Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo lleva en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa", comentaba animadamente mientras iba sacando prenda por prenda.

Las ofertas llamaron la atención de su comunidad digital, que no dudó en escribirle preguntas sobre tallas, colores, modelos y usos de cada prenda disponible. Un vestido talla M "de Arequipa" a S/ 50 y un pantalón en oferta a S/ 58 estuvieron entre los más solicitados de la noche, generando interacción constante en el live.

Xiomy deja claro que no depende de Farfán

Pero no todo quedó en las ventas, porque en pleno live un usuario lanzó un inesperado comentario que desató la polémica y llamó la atención de todos: "¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?".

Lejos de incomodarse, la popular 'Chinita' mantuvo la compostura y respondió con seguridad y firmeza frente a todos los seguidores conectados: "Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa".

La reacción fue inmediata: aplausos virtuales, mensajes de respaldo y una ola de comentarios que resaltaban su carácter. Para muchos, su respuesta dejó en claro que su independencia económica es algo que no está en discusión, incluso estando vinculada a una de las figuras más reconocidas y acaudaladas del fútbol peruano.

En pocas horas, el closet sale de Xiomy Kanashiro en TikTok se volvió viral por varios motivos: la ropa que vendía estaba a muy buenos precios, el trato de la popular 'Chinita' fue cercano y amable, y, sobre todo, su respuesta a quienes la cuestionaban por estar vinculada a Jefferson Farfán, dejando claro que no depende de él.