Alcalde de Putumayo denuncia abandono del Estado peruano: "A penas hay un laboratorio pequeño"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el alcalde provincial de Putumayo, en Loreto, César Campos, denunció el abandono del Estado peruano en su juridicción, pues señaló que carecen de equipamiento médico para atender a la población.

Se sienten abandonados

En entrevista con Manuel Rosas, el alcalde Putumayo informó de la falta de especialistas e indumentaria médica para la población de sus sector, generando una desprotección en salud para sus conciudadanos.

"Tenemos un centro de salud pero no tenemos intervenciones quirúrgicas. Nuestras mujeres gestantes se tienen que ir a Iquitos, muchas mujeres han fallecido en el camino. (...) A penas hay un laboratorio pequeño, hay por ahí un equipo pequeño de ecografías, pero realmente la situación es deplorable", explicó.

Además, afirmó que los ciudadanos de su zona se enfrentan a la muerte por falta de instrumental y personal de salud, asegurando que hasta por una apendicitis los ciudadanos pueden fallecer.

Inclusive en cuestiones de agua y alcantarillado se encuentran en una situación preocupante, pues dio a conocer que tienen expedientes aprobado y con opinión favorable desde hace años pero las obras aún no se realizan.

Presupuesto reducido

Asimismo, explicó que tienen deficiencias en cuestiones presupuestales, pues del canon minero les dan alrededor de 15 mil soles para una población de 16 mil habitantes.

"Nosotros tenemos 300 mil soles de Foncomún y de canon lo que nos corresponde son 15 miles. Somos más de 16 mil habitantes cuidando el territorio fronterizo", manifestó

Aseguró que en reuniones con la presidenta Dina Boluarte, se ha expresado la dificultad y el abandono que se vive en la zona, sin embargo, pese a ello no hay respuesta de parte de las autoridades del gobierno central.

Los alcaldes de la zona limítrofe con Colombia y de la zona del Putumayo se reunirán con el premier Eduardo Arana para hacer presente nuevamente el abandono que sufren en la zona, para instar a las autoridades de mayor rango tomar medidas, así como las que se adoptaron en el distrito de Santa Rosa de la isla Chinerías.

De esta manera, el alcalde provincial de Putumayo, César Campos, denunció el abandono del Estado peruano en su sector, puesto a las dificultades en cuestión de salud y servicios básicos que enfrentan en la zona.