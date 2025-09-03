Américo Gonza afirma que el caso 'Dinámicos del Centro' seguido contra Vladimir Cerrón es inventado

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, aseguró que la investigación por el caso 'Dinámicos del Centro' fue un invento como parte de la persecución política de la que Vladimir Cerrón sería víctima.

Justicia injusta

En entrevista en Canal N, en parlamentario sostuvo que la campaña para las Elecciones Generales 2021 la hizo la población al ofrecerse para cumplir ciertos papeles de importancias, tal como el caso de los personeros, por ello no usaron dinero ilícito del Gobierno Regional de Junín.

"Este caso de los Dinámicos fue inventado, justamente para dar credibilidad y justificar que hubo pues, dinero para la campaña. Dijeron que el señor Cerrón debió saber, como gobernador, de lo que hacen sus subordinados pero además, dicen que de ahí salió el dinero para la campaña", consideró.

Asimismo, consideró que la justicia es "desconciderada" e injusta pues recordó que, de dicha carpeta fiscal se retiró de la investigación a la ahora presidenta Dina Boluarte, pues, "Jaime Villanueva [declaró que] en ese caso, dijeron 'Hay que sacar a Dina Boluarte porque va a ser la presidenta' y la sacaron y no está ¿Así se hace justicia?".

"Si la justicia fuera considerada o justa con el señor Vladimir Cerrón ¿Le van a hacer lo que le están haciendo? Persiguiendolo, creandole datos", cuestionó.

En #AlFinalDelDía, el congresista Américo Gonza afirmó que el caso 'Dinámicos del Centro' fue inventado por el Ministerio Público



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/EVc2LMguRA — Canal N (@canalN_) September 3, 2025

Cerrón sería el candidato de Perú Libre

Gonza aseguró que en el partido hay un concenso unánime para que Vladimir Cerrón sea el candidato para Perú Libre, especialmente por ser la persona idonea por haber "enfrentado" al sistema injusto debido a su "persecución política", pues es alguien que podría reformarlo.

Sin embargo, cabe señalar que Cerrón permanece prófugo de la justicia, en ese sentido, Gonza aseguró que hay un sector que busca ver a su candidato enmarrocado para exponerlo públicamente.

"Lo que quieren ver al doctor Vladimir Cerrón es enmarrocado y exponerlo al público como piñata por enfrentarse al sistema. Por eso es que aún no resolvemos el caso actual, que es el último caso que le queda", explicó.

Mencionó además que, el Código Penal cuenta con otras figuras jurídicas que aseguran que un investigado no se pueda fugar, salir del país y demás, no obstante, opinó que en el caso de Vladimir Cerrón se han ido al extremo de solicitar la prisión cuando esta es la última instancia. La razón de ello, para el parlamentario es el "temor" que le tienen por poder salir victorioso en las elecciones.

En #AlFinalDelDía, el congresista Américo Gonza afirmó que un sector quiere ver al prófugo Vladimir Cerrón enmarrocado para exponerlo al público como "piñata"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/EsAx7DIuXf — Canal N (@canalN_) September 3, 2025

En este contexto, Américo Gonza, congresista de Perú Libre, afirmó que el caso 'Los Dinámicos del Centro' es una investigación inventada contra Vladimir Cerrón para frenar su triunfo en las elecciones.