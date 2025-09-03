Designan a Julio Demartini como director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma del Megapuerto de Chancay

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Julio Demartini Montes como director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

El nombramiento del también exministro de Desarrollo e Inclusión social se oficializó en la publicación de la Resolución Suprema N.° 187-2025-PCM, vía Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, la noche del martes 2 de septiembre.

Consideraciones para otorgarle el puesto

El dispositivo precisa que la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es una entidad ad hoc adscrita a la PCM, creada con la finalidad de "impulsar el desarrollo económico y social", en las zonas de influencia del referido terminal portuario.

En esa línea, y según su Documento de Organización y Funciones, nombraron en junio último a Carlos Antonio Solís Agurto, asesor de alta dirección del Despacho de la PCM, como director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el desarrollo estratégico e integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

No obstante, desde las PCM consideraron dejar sin efecto su designación para nombrar a Julio Demartini Montes en su lugar, "en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular" y en el marco de la Ley N.° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

Nuevo puesto en la PCM

Tras su renuncia como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a finales de enero último, Julio Demartini Montes retornó al Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de asesor de alta dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Su designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 216-2025-PCM, publicada el lunes 1 de septiembre, a través del diario oficial. El documento fue refrendado por el primer ministro Eduardo Arana.

Como se recuerda, el citado funcionario estuvo al frente de esa cartera desde diciembre de 2022 hasta enero de 2025, cuando dimitió en medio de una serie de denuncias relacionadas con intoxicaciones de escolares tras ingerir los productos en el programa Qali Warma. Posterior a su salida, dio Leslie Urteaga Peña lo reemplazó en cargo hasta agosto último.

De esta manera, Julio Demartini vuelve a ocupar un cargo al interior del Gobierno, a poco más de siete meses de haber renunciado al MIDIS y pese ser investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia.