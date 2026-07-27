Elmer Cuba será ministro de Economía: Antes advirtió que Petroperú está quebrada y pidió eliminar "leyes malignas"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Elmer Cuba ha sido designado como futuro titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En una entrevista concedida a Exitosa el pasado 23 de mayo, el economista afirmó que el próximo gobierno tendría la obligación de corregir una serie de leyes aprobadas por el Congreso saliente y resolver, sin postergaciones, la crisis financiera que atraviesa Petroperú.

Durante el diálogo, Cuba sostuvo que la nueva administración encontrará un escenario complejo debido a diversas normas que, en su opinión, comprometen la sostenibilidad fiscal del país y limitan el crecimiento económico.

"Sí, claro, tiene que haber poda de leyes que son malignas, sea cualquiera que gane, va a necesitar cambiar leyes malignas, que el Congreso saliente y populista, el más populista en términos fiscales de los últimos 40 años, ha dejado bombas de tiempo terribles, que el Consejo Fiscal las ha identificado una por una; tienen que desactivar esas bombas para poder funcionar", manifestó.

El ahora futuro ministro añadió que el Perú cuenta con condiciones macroeconómicas para retomar el crecimiento, pero enfatizó que ello dependerá de la estabilidad política y del respeto al mandato presidencial durante los cinco años de gobierno.

"El que gane tiene que durar cinco años para comenzar. (...) Ese solo hecho te mejora la economía, porque mejoran las perspectivas y hay más estabilidad política", afirmó.

"Petroperú ya hoy es muy tarde, está quebrada"

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando fue consultado por la situación financiera de Petroperú. Elmer Cuba aseguró que la empresa estatal atraviesa una crisis de tal magnitud que, según su análisis, su valor económico ya es negativo.

"Sí, mira, Petro Perú ya hoy es muy tarde. Está quebrada Petro Perú . Sus deudas, sus pasivos, hoy día superan a todo lo que vale Petro Perú en el futuro. Desde ahora, todo lo que viene en adelante vale cero. Y si no hacemos nada sobre eso, vamos a exponerle dinero, dinero, todo el tiempo a los peruanos", declaró.

El economista cuestionó además que continúen destinándose recursos públicos para sostener la empresa y lamentó que el dinero proveniente de los impuestos no sea utilizado en programas sociales o inversiones prioritarias. Cuando se le mencionó el respaldo estatal de miles de millones de dólares para la petrolera, Cuba respondió de manera categórica:

"Sí, es una insania lo que está ocurriendo. Y el próximo gobierno no va a poder esquivar ese problema. No hay manera que en los próximos cinco años se esquive el problema. Hay que resolverlo", sostuvo.

Planteó medidas drásticas y respaldó la continuidad de Julio Velarde

Al ser consultado sobre una posible privatización de Petroperú, Elmer Cuba aseguró que la situación financiera de la empresa es tan crítica que incluso tendría un valor negativo.

"Vale cero. Lo vende al que me va a cobrar menos. Yo te pago para que te lo lleves... Vale negativo. Hemos llegado a eso terriblemente. Y eso es otro reflejo del fracaso del Estado. Cómo el Estado peruano ha permitido en su seno tener un cáncer de esa naturaleza y nunca lo ha cortado", afirmó.

En la misma entrevista también expresó su respaldo a la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, al considerar que representa uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica del país.

"Yo creo que sería lo más natural que el próximo gobierno, o sea, cualquiera le pida que se quede. (...) Lo más recomendable es que se quede cinco años más", señaló.

Las declaraciones de Elmer Cuba, realizadas dos meses antes de ser designado ministro de Economía y Finanzas, permiten anticipar algunas de las prioridades que podrían marcar su gestión. La necesidad de eliminar normas que considera perjudiciales para las finanzas públicas, afrontar la crisis de Petroperú y preservar la estabilidad macroeconómica aparecen como los principales desafíos que el economista identificó y que ahora deberá enfrentar desde el Ejecutivo.