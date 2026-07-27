Roberto Sánchez rechaza acusaciones por presuntos recortes de sueldo: "Jamás nadie me ha acusado"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Roberto Sánchez se pronunció luego de que se difundiera un informe que lo relacionaría con presuntos recortes en los sueldos de trabajadores de su despacho. En declaraciones brindadas a Exitosa, el excandidato rechazó de manera enfática cualquier participación en actos irregulares y afirmó que su trayectoria parlamentaria respalda su posición.

Sánchez sostuvo que durante los cinco años que ejerció funciones en el Congreso nunca recibió una acusación por este tipo de prácticas y remarcó que mantiene la misma postura frente a cualquier señalamiento.

"Después de cinco años de ejercicio parlamentario, jamás nadie me ha acusado de recortes de los sueldos de los trabajadores de mi despacho. De tal manera que yo me reafirmo en esa convicción", declaró.

Además, indicó que los presuntos chats mencionados en el informe no guardan relación con él y consideró que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes, siempre respetando el debido proceso.

Asegura que colaborará con las investigaciones

Durante la entrevista, Sánchez afirmó que nunca ha obstaculizado el trabajo de las autoridades y recordó que, cada vez que fue requerido, brindó todas las facilidades para esclarecer cualquier cuestionamiento relacionado con su labor pública.

"Y si hay presuntos chats en un contexto particular y privado que no tienen nada que ver conmigo, ¿qué es lo que corresponde? Lo que siempre he dicho durante todo mi ejercicio parlamentario, que se investigue . Que se investigue y yo siempre me he allanado y he dado facilidades para que se pueda investigar. Pero en este contexto de lucha también de oposición y democracias, yo me mantengo firme en esa convicción", expresó.

El senador señaló que las investigaciones son parte del control democrático y aseguró que continuará sometiéndose a los procedimientos que correspondan. En ese sentido, insistió en que no teme a las indagaciones porque, según afirmó, no ha cometido ningún acto ilícito.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Ante la consulta de Exitosa sobre un informe que lo vinculan a un presunto caso de 'mochasueldos', Roberto Sánchez rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ha sido señalado por recortar los salarios de sus trabajadores.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/hYVzfE02Up — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

"Rechazamos categóricamente cualquier actuación ilícita"

En la parte final de sus declaraciones, Roberto Sánchez volvió a negar cualquier vínculo con presuntas irregularidades y aseguró que en otras oportunidades también fue objeto de acusaciones que, según dijo, nunca pudieron ser acreditadas.

"Rechazando de plano cualquier recorte, ni como ministro con tantas carpetas que se me ha inventado. Ni mucho menos en el despacho. Bueno, pero en fin, yo creo que estamos bajo el ojo público y nos sometemos a la investigación . Pero rechazamos categóricamente cualquier actuación ilícita ", manifestó.

Roberto Sánchez descartó tajantemente haber participado en presuntos recortes salariales a trabajadores de su despacho y aseguró que su desempeño parlamentario respalda esa posición.

El excandidato reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y sostuvo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existen responsabilidades, mientras él continuará rechazando cualquier acusación de actuación ilícita.