Congreso bicameral inicia funciones: HOY se instalan oficialmente el Senado y la Cámara de Diputados

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Perú vive este lunes una jornada clave para su historia política. Con la instalación oficial de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y posteriormente del Congreso de la República, el Parlamento inicia formalmente sus funciones bajo el sistema bicameral, una estructura que no existía desde 1992 y que vuelve a regir tras la reforma constitucional aprobada en 2024.

Instalación Oficial del Senado y la Cámara de Diputados

La agenda parlamentaria comienza a las 10:00 de la mañana con la sesión de instalación del Senado en el hemiciclo de la Cámara Baja, convocada por el presidente de esa cámara, Miguel Torres Morales.

Una hora después, a las 11:00 a. m., se desarrollará la instalación de la Cámara de Diputados , encabezada por su presidente, Óscar Reto. Finalmente, al mediodía, ambas cámaras participarán en la instalación oficial del Congreso de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Con este acto protocolar, los legisladores comenzarán sus funciones en un Parlamento compuesto por 60 senadores y 130 diputados, quienes fueron elegidos en las elecciones generales de este año. Además, quedará inaugurada la primera legislatura del nuevo periodo parlamentario, que se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2026.

Con 30 votos a favor, ganó la Lista 1, integrada por el senador Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular (presidente); Alejandro Muñante, de Renovación Popular (primer vicepresidente); Nilza Chacón, de Fuerza Popular (segunda vicepresidenta); y Edgar Mancha Pineda, de Renovación... pic.twitter.com/OBmP8eKnSy — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 26, 2026

Un nuevo capítulo para el Congreso peruano

El retorno de la bicameralidad representa uno de los cambios institucionales más importantes de las últimas décadas. A diferencia del anterior Congreso unicameral, ahora el Poder Legislativo estará dividido en dos cámaras con funciones diferenciadas, buscando fortalecer el debate de las iniciativas legislativas y mejorar el control político entre los distintos poderes del Estado.

En este nuevo esquema, la Cámara de Diputados tendrá entre sus principales responsabilidades la presentación y aprobación inicial de proyectos de ley, además de ejercer funciones de control político como interpelaciones y censuras.

Por su parte, el Senado revisará las iniciativas aprobadas por Diputados y tendrá atribuciones exclusivas para designar altas autoridades del Estado y resolver acusaciones constitucionales en determinados casos.

Las autoridades parlamentarias elegidas recientemente tendrán la misión de conducir este primer año de funcionamiento del Congreso bicameral y establecer las bases para el desarrollo de la nueva organización legislativa.

Con 74 votos a favor, ganó la Lista 1, integrada por el diputado Óscar Reto, de la bancada Buen Gobierno (presidente); Analí Márquez, de Juntos por el Perú (primera vicepresidenta); Harvey Colchado, de Ahora Nación (segundo vicepresidente); y José Yataco, de Obras (tercer... pic.twitter.com/yTzOopjxbO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 27, 2026

¿Cómo funcionará el nuevo periodo legislativo?

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el Periodo Anual de Sesiones del Parlamento comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año.

Cada Periodo Anual de Sesiones está conformado por dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas, los cuales tienen los siguientes plazos:

Primer periodo ordinario de sesiones (primera legislatura): inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.

Segundo periodo ordinario de sesiones (segunda legislatura): inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

La instalación de hoy también servirá como antesala a las actividades oficiales por Fiestas Patrias, incluyendo el mensaje presidencial del 28 de julio, que será recibido por el nuevo Congreso ya constituido y con sus principales autoridades en funciones.

La instalación del Senado, la Cámara de Diputados y del Congreso marca el inicio de una nueva etapa institucional para el Perú. Con el regreso de la bicameralidad, el Parlamento busca fortalecer el proceso legislativo y abrir un nuevo ciclo político que pondrá a prueba la coordinación entre ambas cámaras y su capacidad para responder a las principales demandas del país.