Keiko Fujimori dará mensaje a la Nación que durará menos de 1 hora, afirma Carlos Díaz-Rosillo

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Carlos Díaz-Rosillo, amigo de Keiko Fujimori, afirmó que el primer mensaje a la Nación de la mandataria el día de mañana, 28 de julio, tendrá una duración menor a una hora donde se destacarán aspectos como la unidad en su gobierno.

Discurso de Keiko Fujimori en la toma de mando

Con motivo de las celebraciones por la Independencia del Perú, la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori está programada para mañana, 28 de julio y su amigo, Carlos Díaz-Rosillo, comentó que se tiene previsto que su discurso tenga una duración menor a una hora.

Al ser cuestionado sobre si, dentro del discurso del 28 de julio, Keiko Fujimori abordará la solicitud de facultades al congreso para legislar, el amigo de la presidenta electa mencionó que, solo se va a mencionar y no se ejecutará de manera formal porque nadie quiere escuchar una intervención de más de 5 horas.

"Va a ser un discurso poco menos de una hora aproximadamente, por más bueno que sea el discurso, nadie quiere escuchar un discurso de 4 o 5 horas, este se espera que sea un discurso de poco menos de una hora, quizás llegue a la hora con los aplausos y las interrupciones, pero un discurso de unidad donde va a repetir algunos de los temas que ha venido diciendo a lo largo de esta transición presidencial, como el discurso que dio cuando le presentaron las credenciales", señaló Carlos Díaz-Rosillo.

Gabinete de Keiko Fujimori ya está armado

Ante las consultas sobre quienes podrían ser tomados en cuenta para el gabinete ministerial de Keiko Fujimori, Carlos Díaz-Rosillo mencionó que, se han considerado personas de diferentes agrupaciones políticas.

"Eso no quiere decir que se excluya a quienes no compartan la visión de gobierno de la presidenta electa. Como dije anteriormente, cualquier líder merece contar con un equipo que le ayude a cumplir las propuestas de gobierno que llevaron a esa persona a ganar las elecciones. Sí, va a haber gente de diferentes partidos políticos", afirmó.

Finalmente, Carlos Díaz-Rosillo confirmó que la mandataria ya tiene designados los cargos y se darán a conocer próximamente, ya que nada es improvisado, dado que Keiko Fujimori, incluso se ha reunido con todos los involucrados en este gobierno que comenzará funciones desde el 28 de julio, fecha en la que se dirigirá a la población con un mensaje a la Nación que durará menos de una hora.