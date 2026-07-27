Ruth Luque sobre presunta "traición" en el Senado: "No me sorprendería, con el tiempo sabremos lo que ha sucedido"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La elección de la primera Mesa Directiva del Senado continúa generando repercusiones políticas. En entrevista con Exitosa, la senadora Ruth Luque se pronunció sobre la controversia surgida tras la presunta "traición" atribuida a la legisladora Silvana Robles durante la votación.

Si bien evitó lanzar una acusación directa, sostuvo que existen diversos hechos que le generan dudas sobre cómo se desarrolló el proceso y afirmó que solo el tiempo permitirá esclarecer lo sucedido.

Consultada sobre si consideraba que el voto podía calificarse como una traición, Luque respondió que existen distintas posibilidades y prefirió mantener una posición prudente mientras no haya mayores elementos de juicio.

"Mire, ahí yo le digo honestamente, son varias cosas. Uno, puede ser efectivamente alguien que ha traicionado. Otro, esto que le mencionaba, que la ausencia de la prensa. Esta situación de evitar que se note el uso de la palabra al inicio. Tiene un conjunto de hechos que de verdad a mí me generan cierta duda en todo lo que ha sucedido", manifestó.

La legisladora también recordó otros episodios ocurridos durante la jornada electoral que, a su juicio, incrementan las sospechas sobre el desarrollo de la sesión y la manera en que se condujo la votación.

Luque advierte posibles acuerdos políticos

Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de que el escenario recuerde a episodios políticos de la década de 1990, cuando algunos congresistas cambiaban de posición a cambio de beneficios. Frente a ello, Ruth Luque no descartó esa hipótesis y reconoció que podría tratarse de una posibilidad.

"Puede ser. De verdad que esa es una probabilidad también", respondió al ser consultada sobre un eventual esquema de negociaciones políticas para modificar el sentido del voto de algunos legisladores.

La senadora explicó que, tras culminar la votación, se produjeron conversaciones entre representantes de distintas bancadas dentro de la misma sala, ya que inicialmente se esperaba un nuevo escenario de empate. Según indicó, incluso existían interpretaciones compartidas respecto a la normativa parlamentaria y al vacío legal que debía resolverse antes de continuar con la elección.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la senadora Ruth Luque se refirió a la presunta "traición" de su colega, la senadora Silvana Robles, durante la elección de la Mesa Directiva del Senado y sostuvo que será el paso del tiempo el que permita esclarecer lo ocurrido en... pic.twitter.com/lAdnXaiXOG — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

En ese contexto, aseguró que la actitud de algunos participantes cambió de manera inesperada, situación que incrementó sus interrogantes sobre el procedimiento seguido durante la elección de la Mesa Directiva.

"Con el tiempo sabremos la verdad"

Ruth Luque insistió en que la transparencia del proceso era fundamental y lamentó que determinadas circunstancias hayan impedido un mayor seguimiento público de la sesión. Para la legisladora, la presencia de la prensa era un elemento importante para garantizar que cada etapa del procedimiento pudiera ser observada con claridad.

Finalmente, señaló que existen distintas hipótesis sobre lo ocurrido, desde una eventual traición hasta posibles ofrecimientos políticos para modificar el resultado de la elección. No obstante, evitó emitir una conclusión definitiva y sostuvo que será el desarrollo de los acontecimientos el que permita conocer la verdad.

"Podemos estar ante un posible escenario de lo que usted menciona, lo cual de verdad no me sorprendería, como también una traición, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una cuestión de ofrecimientos, dádivas, en fin. Que con el tiempo sabremos finalmente qué es lo que realmente ha sucedido ", afirmó.

Mientras continúan los cuestionamientos desde algunos sectores de la oposición, la expectativa se centra en si aparecerán nuevos elementos que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon la controvertida votación.

La elección de la Mesa Directiva del Senado sigue dejando interrogantes dentro del Parlamento. Aunque Ruth Luque evitó responsabilizar directamente a algún legislador, sostuvo que existen hechos que ameritan ser esclarecidos y reiteró que solo el tiempo permitirá determinar si el resultado respondió a una decisión política legítima o a eventuales acuerdos que hoy permanecen bajo sospecha.