Luis Galarreta garantiza conversaciones con fuerzas políticas: "Seremos un Gobierno de mucho diálogo"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luis Galarreta, anunciado como nuevo presidente del Consejo de Ministros por Keiko Fujimori, aseguró que el próximo gobierno mantendrá un diálogo permanente con diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y distintos sectores de la ciudadanía, con el objetivo de alcanzar acuerdos.

Consensos políticos

Luis Galarreta convocó a mantener el diálogo con las demás agrupaciones políticas para alcanzar consensos. Además, indicó que el domingo 26, luego de la elección de la Mesa Directiva del Senado, se reunió con uno de los candidatos y representantes de otros partidos para tender puentes de coordinación.

"Buscar acuerdos políticos evidentemente requiere de consensos, de puentes y de diálogos. Hemos venido conversando con fuerzas políticas, y ayer mismo después de la elección, personalmente me acerqué al candidato que postuló al senado (Daniel Barragán) y con algunos del Buen Gobierno", afirmó.

Luis Galarreta, en su presentación como el nuevo presidente del Consejo de Ministros

Más allá de la política

Además, señaló que el diálogo no solo involucrará a las fuerzas políticas, sino también a la ciudadanía, con el objetivo de alcanzar acuerdos con los diversos sectores de la sociedad.

"Pero el diálogo no solo será con fuerzas políticas, si no, también con fuerzas sociales del país, el sector empresarial y laboral, entre otros. Seremos un Gobierno de mucho diálogo. Ustedes podrán ver cuales son las primeras normas que estamos aprobando del Primer Consejo de Ministros", agregó.

Prevención contra El Niño

Además, informó que se han tomado medidas anticipadas ante los efectos del cambio climático y el Fenómeno El Niño, tras establecer coordinaciones con las autoridades encargadas de atender esta emergencia.

"Ya nos hemos reunido, con motivo del Fenómeno El Niño, con el futuro ministro de economía con los sectores encargados. Hemos estado trabajando permanentemente, con el equipo de seguridad y con el equipo relacionado al Fenómeno El Niño", sostuvo.

Tras ser designado como próximo jefe del Consejo de Ministros del nuevo régemino de Keiko Fujimori, Luis Galarreta señaló que la futura administración impulsará el diálogo con diversas agrupaciones políticas y sectores de la sociedad para establecer consensos.