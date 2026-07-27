Cristiano Ronaldo da el salto a la actuación tras el Mundial y debutará en una serie de TV

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras disputar el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo comienza a preparar una nueva etapa lejos de las canchas. El futbolista portugués dará el salto a la actuación y debutará en una serie de TV vinculada a los negocios que se esconden detrás del fútbol británico.

Cristiano Ronaldo debutará en una serie de TV

CR7 dejó en claro que su nombre pesa mucho más allá del terreno de juego. Aparte de tener una carrera histórica en el fútbol, el portugués se volvió una marca mundial, metido en temas como moda, negocios, turismo y hoy, producción audiovisual.

Tras disputar el que sería su último Mundial y con el final de su carrera deportiva cada vez más próximo, el cinco veces ganador del Balón de Oro se prepara para asumir uno de sus mayores desafíos fuera del deporte.

El delantero debutará como actor y productor ejecutivo en Day 1s, una serie centrada en los complejos y oscuros negocios que rodean al fútbol británico.

La producción contará la historia ficticia de Stanley Dalton, un poderoso agente deportivo del Reino Unido que se mueve entre negociaciones secretas, intereses económicos, decisiones millonarias y disputas de poder.

La trama buscará mostrar cómo los representantes pueden cambiar el futuro de un futbolista en cuestión de horas, ya sea consiguiendo un contrato importante o tomando decisiones que podrían perjudicar su trayectoria profesional.

El rodaje principal comenzó en las instalaciones del estadio del Barnet FC, ubicado al noroeste de Londres. De esta manera, Cristiano Ronaldo volverá a estar rodeado de césped, vestuarios y tribunas, aunque esta vez no será para disputar un partido, sino para ponerse frente a las cámaras.

Ronaldo, rodeado de estrellas

Day 1s estará protagonizada por Damian Lewis, quien interpretará al influyente agente que lidera la historia. El reconocido actor compartirá escenas con diversas personalidades del entretenimiento y del deporte.

Entre las apariciones confirmadas también se encuentran el rapero británico Dave y Thierry Henry, exfutbolista francés y una de las figuras más recordadas de la Premier League. Todos ellos compartirán pantalla y jornadas de grabación con Cristiano Ronaldo.

Si bien debuta de actor en una serie de ficción, el portugués no es nada ajeno frente a las cámaras. Hace un tiempo, figuró en la serie de Netflix de su pareja, Georgina Rodríguez, y contó su historia en la película Ronaldo.

Sin embargo, esta nueva producción representa un paso diferente en su carrera, pues no solamente aparecerá como figura invitada, sino que también estará involucrado en la realización del proyecto como productor ejecutivo.

La serie es respaldada por UR•Marv Studios, compañía creada por Cristiano Ronaldo y el director de cine Matthew Vaughn en 2025. La productora independiente nació con la intención de desarrollar contenidos que mezclen historias deportivas de gran impacto con nuevas tecnologías y formatos cinematográficos.

Desde su fundación, el estudio confirmó que ya tenía preparadas y financiadas dos películas de acción, dejando en claro que la incursión de CR7 en el mundo audiovisual no sería algo pasajero.

Finalmente, Cristiano Ronaldo dará el salto a la actuación tras el Mundial y debutará en una serie de TV rodeado de reconocidas figuras del deporte y el entretenimiento. La producción marcará una nueva etapa en la carrera del cinco veces ganador del Balón de Oro.