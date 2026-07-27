Kyara Villanella sorprende al hablar de su novio y revela detalles de su romance

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kyara Villanella sorprendió al hablar por primera vez con bastante soltura sobre su novio, Adrián Harboe. Durante una entrevista con su amiga Gaela Barraza, la hija de Keiko Fujimori compartió detalles inéditos de su romance y dejó ver la emoción que le produce esta nueva etapa sentimental.

Kyara Villanella habla de su novio

En un ambiente relajado y cargado de bromas, Kyara Villanella decidió abrir su corazón durante su participación en el pódcast conducido por Gaela Barraza, hija del cantante Carlos 'Tomate' Barraza.

La confianza entre ambas amigas hizo que la conversación avanzara con naturalidad hasta llegar al tema que muchos de sus seguidores querían conocer: su situación sentimental.

Sin dar demasiadas vueltas, Gaela lanzó una pregunta directa y con bastante picardía. "Cuéntanos cómo va el corazoncito, quién es el dueño, cuéntanos cómo se llama, cuántos años tiene, número de DNI, RUC, talla de zapato, todo", comentó entre risas.

Aunque al inicio se mostró un poco nerviosa, Kyara no esquivó la consulta y confirmó que mantiene una relación con Adrián Harboe. Además, reveló que ya llevan varios meses compartiendo momentos juntos.

"Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien", contó Villanella.

La joven también dejó en claro que ambos disfrutan creando contenido juntos, aunque por ahora no consideran su cuenta como un proyecto profesional. Pese a ello, destacó que las publicaciones realizadas han tenido una buena recepción.

Gaela cuenta cómo descubrió el romance

Aunque esta fue la primera vez que Kyara Villanella habló públicamente y de manera detallada sobre su novio, la relación no era completamente desconocida.

La pareja ya había sido vista en reuniones familiares y algunas actividades públicas, situación que despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca a la joven.

Durante el pódcast, Gaela Barraza recordó la divertida manera en que descubrió que su amiga estaba enamorada. Según relató, fue su propia madre quien le envió una fotografía de Kyara acompañada por un joven durante una reunión.

"Mi mamá fue a una reunión y de la nada me manda una foto y me pregunta si es Kyara. Me dijo que estaba con un chiquillo, con su enamorado. Luego le escribí: 'Te observo'", recordó Gaela, mientras ambas se reían de la anécdota.

Así, Kyara Villanella confirmó que Adrián Harboe es su novio y reveló que llevan nueve meses de romance. Entre nervios, bromas y confesiones, la joven contó cómo marcha su relación, habló del contenido que realizan juntos en TikTok y compartió los principales planes que tiene para su futuro profesional.