Keiko Fujimori anuncia a Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidente electa Keiko Fujimori presentó a Carlos Espá como el nuevo ministro de su próxima gestión. El nuevo funcionario afirmó que asumirá el cargo con el objetivo de contribuir a la reconciliación de todos los peruanos.

Carlos Espá será el canciller de la gestión de Keiko Fujimori

La mañana de este lunes, 27 de julio, desde las inmediaciones de la Oficina de la Presidenta Electa (OPE), Fujimori Higuchi anunció ante los medios de comunicación que el excandidato presidencial será el flamante canciller de su próxima gestión.

Durante el anuncio, la mandataria electa destacó su experiencia señalando que asumirá la responsabilidad de conducir una política exterior "moderna y profesional" para el país orientada a "fortalecer la presencia del Perú en el mundo", "atraer inversiones" y abrir oportunidades para los ciudadanos.

"Para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores hemos convocado al señor Carlos Spá. Abogado, periodista, especialista en realaciones internacionales. Cuenta con una Maestría en Ciencia Polìtica en American University y una destacada trayectoria en comunicación estratégica y asuntos públicos habiendo dirigido las comunicaciones de Unicef", refirió.

Al tomar la palabra, el también periodista expresó sentirse "muy contento" y "muy agradecido" por la oportunidad que Keiko Fujimori le ha ofrecido "de contribuir" a los dos grandes objetivos que le ha presentado la futura presidenta del Perú.

"En primer lugar, poner el Estado al servicio del pueblo del Perú, al servicio de los ciudadanos especialmente de los más humildes y, en segundo lugar, contribuir a la reconciliación de todos los peruanos", sostuvo.

Bajo esa premisa, accotó que la Cancillería tiene un papel "muy importante que desempeñar" para "los peruanos que viven en el Perú" y para "los que está en el extranjero", para "los peruanos que con dolor se fueron del Perú". Afirmó que a lo largo de los 59 consulados alrededor del mundo tienen que estar siempre al servicio de dichos compatriotas.

Luis Galarreta como premier y Elmer Cuba como titular del MEF

Antes que se anuncie a Carlos Espá como próximo canciller del nuevo gobierno, la presidenta electa Keiko Fujimori presentó al primer vicepresidente electo, Luis Galarreta, como nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Por su parte, Elmer Cuba fue anunciado como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, la mandataria electa señaló que la principal misión del funcionario será devolver estabilidad, confianza y crecimiento a la economía nacional para traducir ese avance en más empleo y oportunidades para la población.

Como vemos, Keiko Fujimori nombró a Carlos Espá como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Además, Luis Galarreta asumirá como presidente del Consejo de Ministros y Elmer Cuba fue presentado como ministro de Economìa.