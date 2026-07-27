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Keiko Fujimori anuncia que Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas de su primer gabinete ministerial.

Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas
Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas Captura

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/07/2026

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La presidenta electa Keiko Fujimori presentó a Elmer Cuba como su próximo ministro de Economía y Finanzas, destacando su amplia trayectoria y experiencia en el ámbito económico.

"Uno de los economistas más reconocidos e influyentes del país" indicó la presidenta electa

Tras ser anunciado como el nuevo ministro de Economía del gobierno de Keiko Fujimori, Elmer Cuba expresó su compromiso de impulsar cambios para el país y aseguró tener "las mejores expectativas, ganas y fuerza" para trabajar por el Perú. 

El economista señaló que buscará concretar las reformas económicas que, según indicó, han sido esperadas durante todo el siglo.

"Tengo las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante y realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo", manifestó.

En desarrollo...

 

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