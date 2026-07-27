Keiko Fujimori anuncia que Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/07/2026
La presidenta electa Keiko Fujimori presentó a Elmer Cuba como su próximo ministro de Economía y Finanzas, destacando su amplia trayectoria y experiencia en el ámbito económico.
"Uno de los economistas más reconocidos e influyentes del país" indicó la presidenta electa
Tras ser anunciado como el nuevo ministro de Economía del gobierno de Keiko Fujimori, Elmer Cuba expresó su compromiso de impulsar cambios para el país y aseguró tener "las mejores expectativas, ganas y fuerza" para trabajar por el Perú.
El economista señaló que buscará concretar las reformas económicas que, según indicó, han sido esperadas durante todo el siglo.
"Tengo las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante y realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo", manifestó.
En desarrollo...