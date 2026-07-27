Keiko Fujimori anuncia que Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa Keiko Fujimori presentó a Elmer Cuba como su próximo ministro de Economía y Finanzas, destacando su amplia trayectoria y experiencia en el ámbito económico.

"Uno de los economistas más reconocidos e influyentes del país" indicó la presidenta electa

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta electa Keiko Fujimori presentó a Elmer Cuba como su próximo ministro de Economía y Finanzas, destacando su amplia trayectoria y experiencia en el ámbito económico.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/SEPqpt2Opr — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

Tras ser anunciado como el nuevo ministro de Economía del gobierno de Keiko Fujimori, Elmer Cuba expresó su compromiso de impulsar cambios para el país y aseguró tener "las mejores expectativas, ganas y fuerza" para trabajar por el Perú.

El economista señaló que buscará concretar las reformas económicas que, según indicó, han sido esperadas durante todo el siglo.

"Tengo las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante y realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo", manifestó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Tras ser anunciado como el nuevo ministro de Economía del gobierno de Keiko Fujimori, Elmer Cuba expresó su compromiso de impulsar cambios para el país y aseguró tener "las mejores expectativas, ganas y fuerza" para trabajar por el Perú. El economista señaló... pic.twitter.com/9jntA6wp1v — Exitosa Noticias (@exitosape) July 27, 2026

En desarrollo...