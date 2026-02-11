Elvis Vergara tras declaración de Ji Wu Xiaodong: "El presidente José Jerí le ha mentido al país"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Elvis Vergara, declaró que tras escuchar la versión del empresario chino, Ji Wu Xiaodong, resuelve que el presidente José Jerí "le ha mentido al país" tras afirmar que el cuestionado empresario no sabía español y servía la comida. Tales declaraciones fueron negadas por Xiaodong durante su intervención en la comisión del Congreso de la República.

"Jerí le ha mentido al país"

Culminada la citación de Ji Wu Xiaodong ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del grupo parlamentario declaró para Exitosa que no se encontraba conforme con las declaraciones del empresario chino. "Ha dejado más dudas", aseveró.

"Ha dejado claro que el presidente José Jerí le ha mentido al país cuando dijo que este señor no hablaba suficiente español y que estaba sirviendo la comida", informó.

Durante la intervención del empresario indicó que había sido invitado a la cena en el chifa el pasado 26 de diciembre por su amigo Zhihua Yang y que su participación respondía a la labor de traducción porque "él habla perfectamente el español", indicó Vergara.

De acuerdo a la visión del presidente de la Comisión, Xiaodong "no ha dicho nada para aportar al esclarecimiento de los hechos, ha tratado de confundir".

Respecto a la inasistencia del empresario y dueño del chifa, Zhihua Yang, Vergara indicó que este tendrá que concurrir cuando sea nuevamente citado y espera que sea "de grado fuerza" tras la solicitud de facultades al Congreso.

Domicilio de arresto domiciliario no estaba notificado

Durante la intervención de Xiaodong indicó que cuando se reunió con el presidente Jerí, tanto en el chifa como en Palacio, aún no contaba con la medida de prisión domiciliaria la cual se activó el 21 de enero del 2026.

Sin embargo, la dirección notificada ante la Comisión es distinta al que figura en su documento de identidad, figura que tendría que ser corroborada con el Poder Judicial.

"Su domicilio que figura en su documento de identidad es un domicilio que está deshabitado, él indica que está cumpliendo arresto en otro lugar"; indicó.

Actualmente Xiaodong cuenta con una orden de arresto domiciliario por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera.