Playa Agua Dulce: Bañistas entierran chancho a medio comer, revela alcalde de Chorrillos

¡De lo peor! Durante las tareas de rastrillaje y limpieza en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, se encontró un chancho a medio comer enterrado en la arena, reveló el alcalde distrital Richard Cortez. El hallazgo refleja las malas costumbres y falta de consciencia de algunos bañistas.

Indignante hallazgo explica la razón del drástico cierre de Agua Dulce

En diálogo con Andina, Cortez reafirmó la firme decisión de la Municipalidad de Chorrillos del cierre inminente de esta playa este domingo 15 de febrero, haciendo mención a hechos como este indignante hallazgo durante las últimas fiestas de fin de año.

"Un visitante no terminó la cena de año nuevo, decidió llevarlo a la playa, donde tampoco lo terminó. En lugar de colocarlo en el tacho de basura, lo mejor que hizo fue enterrarlo en la arena. Se halló una orejita y la gente se asustó. Eso es lo más anecdótico que nos ha pasado", relató.

El burgomaestre también alertó que los bañistas suelen dejar sus deshechos, como pañales, botellas y otros desperdicios bajo la arena, en lugar de botarlos como corresponde como ciudadanos.

Según Cortez, cerrar Agua Dulce en una fecha de alta afluencia de bañistas es una medida que busca crear consciencia entre los veraneantes sobre el cuidado del emblemático balneario.

"El cierre tendra lugar a las 00:00 horas del domingo. Un día antes, se acordonará el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que pretendan acampar", subrayó Cortéz Melgarejo.

El alcalde distrital también informó que, para esta clausura, la municipalidad ha coordinado con diversas áreas internas, la PNP, entidades públicas y hasta ONGs, con la finalidad de que la medida se ejecute a cabalidad.

Municipalidad no descarta ampliar cierre de playa Agua Dulce

A las personas que lleguen a la playa Agua Dulce el mismo día de su cierre, sin conocerlo, se les informará sobre ello y se prohibirá el ingreso a la playa de quienes pretendan transgredir la medida.

"No vamos a ceder, seremos firmes en la posición. La playa será completamente acordonada para evitar que salten la baranda", señaló la autoridad edil.

En cuanto a las alternativas para los veraneantes, el alcalde de Chorrillos mencionó que estos podrán dirigirse a playas aledañas como Yuyos, Barranquito o Pescadores, para así no frustrar sus planes en caso deseen quedarse en el distrito.

Finalmente, Cortéz no descartó ampliar la medida en caso las personas sigan sin contribuir a mantener limpia la playa.

