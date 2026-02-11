Exsecretario de Alan García renuncia a candidatura a la Cámara de Diputados por el APRA

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ricardo Pinedo, quien fue secretario del expresidente Alan García, renunció a su postulación a la Cámara de Diputados del Congreso en la lista de APRA, de cara a las Elecciones 2026. La decisión se da el último día para que candidatos puedan renunciar.

Hombre de confianza de García renuncia a candidatura por el APRA

Mediante un oficio remitido al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste, Pinedo presentó su renuncia irrevocable a su candidatura por el Nro 32 de diputados por Lima Metropolitana. Alega motivos "estrictamente personales" y no brindó más detalles.

Pinedo es un diligente político peruano y militante del APRA. Es conocido, principalmente, por haber sido secretario personal del fallecido expresidente Alan García, uno de los líderes más emblemáticos del partido.

El político acompañó a García en diferentes momentos de su carrera política y jugó un papel muy cercano a nivel personal al dos veces presidente, especialmente hasta su muerte, en el año 2019.

Además, ha sido una figura activa en el partido y ocupó cargos dirigenciales, incluyendo esfuerzos por liderar instancias internas y representar posturas partidarias en debates.

Elecciones 2026: HOY vence plazo para que candidatos renuncien

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que hoy, miércoles 11 de febrero, vence el plazo para que los candidatos puedan renunciar a su postulación en las Elecciones Generales 2026, según el cronograma electoral.

Este 11 de febrero se cumplen dos hitos electorales sumamente importantes, pues además de las renuncias, los partidos políticos puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos o de cualquiera de los postulantes que las integran. Ambos trámites se debe realizar ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes.

En cuanto a la renuncia, debe ser presentada por el propio candidato de forma personal y por escrito, con la finalidad de que el órgano electoral certifique su firma, a menos que cuente con una firma digital, en ese caso se puede realice el trámite de manera virtual.

En cuanto al retiro de candidatos, se puede realizar por parte de los partidos políticos mediante su personero legal. La solicitud que dirijan al JEE pertinente debe estar acompañada de los documentos que acrediten tal decisión con respeto al debido proceso y en conformidad con su estatuto o normativa interna.

