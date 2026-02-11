Gobierno de José Jerí nombra a figura ligada al indulto de Fujimori como jefe de Comunicaciones en PCM

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate por la posible vacancia del presidente José Jerí, el Gobierno oficializó la designación de Juan Teodoro Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La resolución ministerial, publicada este miércoles 11 de febrero, lo encarga de liderar la estrategia comunicacional de la institución en reemplazo de Karina Socorro Esrkine Pareja, quien presentó su renuncia un día antes.

La decisión se produce en un contexto político marcado por la discusión parlamentaria sobre la continuidad de Jerí en el cargo. Mientras tanto, Fuerza Popular ha reiterado que no respaldará la vacancia, argumentando la necesidad de preservar la "estabilidad política".

La coincidencia de que Falconi, con vínculos previos a dicho partido, asuma un puesto clave en la comunicación del Ejecutivo ha generado atención en el ámbito político.

RM - Designación de Juan Falconi Gálvez.

Experiencia y antecedentes de Falconi

Falconi es abogado con amplia trayectoria en gestión pública y el sector justicia. En mayo de 2025 fue designado como secretario general de la PCM, cargo que ahora complementa con la jefatura de prensa e imagen.

Su experiencia incluye haber sido jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, viceministro de Justicia y secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, según su perfil oficial en la web de la PCM.

En el plano político, su nombre está asociado a hechos relevantes. En 2017, como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, tuvo un rol central en el proceso que culminó con el indulto al expresidente Alberto Fujimori, una decisión que generó amplio debate nacional.

Además, en 2016 se desempeñó como abogado de Fuerza Popular, reforzando su cercanía con el partido que hoy tiene un papel decisivo en el desenlace de la permanencia en el cargo del mandatario José Jerí.

Un puesto estratégico

La Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM es un área clave para el Gobierno, pues define la narrativa pública y la comunicación oficial en momentos de tensión. La designación de Falconi ocurre en un escenario donde el Ejecutivo busca reforzar su discurso de estabilidad frente a las mociones de vacancia que se discuten en el Congreso.

El nombramiento de Falconi abriría una interpretación como parte de una estrategia para fortalecer la comunicación institucional en un momento crítico. Su perfil combina experiencia técnica en gestión pública con antecedentes políticos que lo vinculan a decisiones de alto impacto.

Aunque no existe evidencia de acuerdos explícitos, la coincidencia entre su designación y la postura de Fuerza Popular frente a la vacancia ha generado interpretaciones sobre el alcance político de este movimiento.