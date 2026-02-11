Caso 'Chifagate': Ji Wu Xiaodong indica que participó como traductor y que presidente José Jerí "no lo conoce"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El empresario chino, Ji Wu Xiaodong, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder por las reuniones extraoficiales con el presidente José Jerí.

Fue en calidad de traductor

Citado para responder ante el Congreso, Ji Wu Xiaodong acudió a la reunión en un chifa de San Borja,el pasado 26 de diciembre del 2025 en calidad de traductor tras la invitación de su amigo Zhihua Yang. "Me llaman por si acaso para traducción de cosas difíciles", indicó.

En ese sentido indicó que el presidente José Jerí se equivocó al afirmar que no hablaba español. "Debe estar confundido con algún personal del chifa", precisó.

"Yo creo que el presidente está equivocado, está confundido, debe estar confundido con algún personal del chifa. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce", indicó.

Al ser consultado sobre los temas discutidos en el restaurante indicó que se abordó la celebración por el Día de la Confraternidad Peruano-China y que Zhihua Yang, por ser dirigente de la colonia china, quería hacerlo "diferente al año pasado". "Este es el único tema que se trató en esta ocasión", señaló.

Xiaodong indicó que tanto él como Yang no participaron en representación de la Embajada de China porque se trataba de una reunión de carácter civil que no requería ninguna autorización.

Visitas a Palacio de Gobierno

De la misma forma respondió que llegó a Palacio de Gobierno tras invitación de Zhihua Yang por el mismo tema que coordinaron en el chifa; sin embargo, desistieron de los encuentros tras la intervención de la Embajada de China.

Precisó que en las visitas que la Casa de Pizarro no contó con la presencia de José Jerí en "ninguna de las reuniones programadas con los equipos de trabajo".

La defensa legal del empresario chino indicó que las tres reuniones registradas en Palacio "nunca se trataron temas personales" ni de los procesos que enfrenta. Actualmente cuenta con una orden de arresto domiciliario por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera.

Así, Xiaodong precisó que cuando se reunió con el presidente Jerí, tanto en el chifa como en Palacio, aún no contaba con la medida de prisión domiciliaria la cual se activó el 21 de enero del 2026.