Empresario chino Ji Wu Xiaodong reveló su vínculo con Zhihua Yang: "Mi amigo de hace muchos años"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles, el empresario chino Ji Wu Xiaodong respondió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre sus encuentros no registrados en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí. Además, reveló cuál es el vínculo que lo une a su compatriota Zhihua Yang.

Ji Wu Xiaodong asegura que Zhihua Yang es su amigo

Mediante una audiencia virtual en el marco del caso 'Chifagate', Xiaodong manifestó ante el grupo de trabajo, presidido por el congresista Elvis Vergara, que Yang es su amigo "desde hace muchos años", y que concurrió a una cena en su chifa como "traductor".

El empresario, quien se encuentra bajo arresto domiciliario debido a una investigación por su estar presuntamente vincualdo con la organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", sostuvo que aun era libre de salir en el momento en que se reunía con Jerí en Palacio.

"Para esa ocasión de las reuniones, no tenía ningún impedimento para salir a la calle, para esa fecha. No se había implementado aun la medida", aclaró.

En ese sentido, el ciudadano chino también desmintió al jefe de Estado, quien había afirmado, en su momento, que no hablaba español. Ello ya había sido desmentido al revelarse que, en registros oficiales del Directorio de Traductores Públicos, Ji Wu Xiaodong figura como Traductor Público Juramentado.

"Si dice que no hablo español, yo creo que el presidente está equivocado, debe estar confundido con algún personal del chifa o del momento. Yo sí hablo español, el presidente no me conoce", aseveró el empresario.

Elvis Vergara contradice versión sobre Día de Amistad Perú-China

Asimismo, el hombre de negocios explicó que, en el famoso encuentro clandestino en el chifa, solo se conversó sobre el Día de la amistad peruano-china con asistencia de la embajada de su país. "No se trato nada de mi caso, no hubo la ocasión, ni se debe", agregó.

Xiaodong indicó que tanto él como Yang no participaron en representación de la Embajada de China, porque se trataba de una reunión de carácter civil que no requería ninguna autorización.

Al respecto, Vergara sostuvo que esta declaración contradice lo ya aclarado por la Embajada de China, que había informado que la organización de este evento, en su totalidad, siempre estuvo a cargo del consulado, y no del Ejecutivo.

Durante la misma audencia, Ji Wu Xiaodong aseguró que, si bien nació en China, está nacionalizado como ciudadano peruano desde hace 40 años.

Tras terminar la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalizacón señaló que, en vista de la escasa información que brindó Xiaosong, "han quedado más dudas que certezas".