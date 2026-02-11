Elecciones 2026: Partido vinculado a Nicanor Boluarte usa franja electoral pese a no tener listas admitidas

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido Ciudadanos por el Perú (CPP), relacionado con Nicanor Boluarte, utilizó la franja electoral a pesar de que no cuenta con listas admitidas para participar en las elecciones generales del 2026. Así lo informó el exministro de justicia, José Tello, quien cuestionó el uso de recursos públicos en estas condiciones.

De acuerdo con datos difundidos por Tello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó al partido S/1 699 130.24 para la franja electoral. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes las 11 listas que presentó la agrupación para el Senado, la Cámara de Diputados, el Parlamento Andino y la Presidencia. Estas resoluciones no fueron apeladas, por lo que quedaron firmes.

Cuestionamiento por uso de recursos

A través de su cuenta de X, José Tello señaló:

"Partido vinculado a Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú, hace uso de la franja electoral pese a no tener listas admitidas. Sus 11 listas fueron declaradas improcedentes", publicó.

También señaló que concentran publicidad en televisión y radio del oriente del país.

Según la infromación difundida, gran parte del dinero habría sido destinado a medios de comunicación en la región Ucayali. Del monto total recibido, S/1 425 240 fueron asignados a la empresa A Mil Por Hora S.A.C. que administra Ucayalina TV y Selvática Noticias.

Además se reporto que el gasto en un medio televisivo de Ucayali bordea los S/1 400 000. Tello indicó que el monto alcanza cerca de S/1.2 millones, según lo publicado en sus redes sociales.

Partido vinculado a Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú, hace uso de la franja electoral pese a no tener listas admitidas. Sus 11 listas fueron declaradas improcedentes por el @JNE_Peru y no fueron apeladas, por lo que esas decisiones quedaron firmes. Aun así, concentra... pic.twitter.com/61zIvehmee — José Tello Alfaro (@josetelloalfaro) February 11, 2026

Decisiones firmes del JNE

El JNE no solo rechazó las listas presentadas por el partido, sino que también declaró improcedente, en noviembre pasado, el pedido para modifical la fecha de afiliación del exministro de Educación, Morgan Quero Gaime. Con ello, se buscaba habilitar su candidatura para el 2026.

Al no presentarse apelaciones. todas las resoluciones quedaron firmes. Esto significa que, hasta el momento, el partido no cuenta con postulantes admitidos oficialmente.

Un escenario que genera dudas

El caso abre un debate sobre el uso de fondos públicos cuando una organización política no tiene listas vigentes. Si bien la franja electoral es un mecanismo legal para garantizar difusión equitativa, la situación actual plantea preguntas. También pone en agenda la necesidad de revisar cómo se asignan y supervisan estos recursos, a fin de asegurar trasparencia y buen uso del dinero del Estado.