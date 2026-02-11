Rodríguez Mackay tras pronunciamiento de EE. UU. sobre megapuerto de Chancay: "Están en pugna"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió sobre el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la presencia china en el megapuerto de Chancay. Señaló que es una pugna entre ambos países que no es de incumbencia del Perú.

No se estarían cuidando los intereses del país

Rodríguez Mackay expone que el derecho se está "interpretando según los antojos o las conveniencias", tras la decisión del Poder Judicial (PJ) que impide a Ositrán supervisar el megapuerto de Chancay.

Recientemente, Cosco Shipping ha planteado que por ser empresa privada entonces el Estado peruano no puede supervisarlos, sin embargo, Rodríguez Mackay indica que se estaría yendo en "contra del bien común", tal como lo precisa la Constitución Política del país.

"Esta decisión judicial está menoscabando la soberanía de la capacidad del Estado peruano para poder mirar qué pasa dentro de Cosco Shipping", indicó.

Por ello, el Estado no puede permitir que empresas privadas tenga una capacidad por sobre la soberanía. Así espera que tanto Ositrán como la Presidencia del Consejo de Ministros pueda apelar la decisión judicial con argumentos sólidos sin dejar de respetar a la empresa china.

EE.UU. y China en tensión: Perú debe buscar equilibrio

La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China es una realidad en la cual Perú "está en el medio". Así, se refirió a la cena entre José Jerí y Bernie Navarro, el embajador estadounidense en el país lo cual denota un "cambio cualitativo" de la posición peruana.

Tal cambio se diferencia de la postura del gobierno de Dina Boluarte donde se apostaba constantemente por la cooperación bilateral con China. Así calificó la cena como la "intención de recuperar esa dinámica de equilibrio".

"Tenemos que comer hamburguesas sin dejar de comer chifa porque ahí está la majestad de la inteligencia de Estado del Perú, manejar el equilibrio", precisó.

Mackay resaltó que la postura política tiene que congeniar con ambas naciones "sin pegarnos a uno u otro lado" debido a que estos países tienen interés en el Perú.