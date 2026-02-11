José Jerí: Solo faltan dos firmas para convocar a Pleno Extraordinario por mociones de censura, afirma Patricia Juárez

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, informó que se está a punto de completar las firmas necesarias para convocar a un Pleno Extraordinario en el Congreso.

Según explicó en diálogo con Exitosa, faltarían únicamente dos rúbricas para alcanzar las 78 firmas requeridas, equivalentes a las tres quintas partes del número total de parlamentarios, conforme al artículo 50 del Reglamento del Congreso.

Juárez precisó que la agenda de este Pleno sería exclusivamente para debatir mociones de censura, lo que implica que quienes las presentan asumen que José Jerí aún ejerce como presidente del Congreso. En ese sentido, subrayó que no se trataría de un debate de vacancia presidencial, pues esa figura corresponde a Jerí en su calidad de presidente de la República.

Posición de Fuerza Popular

La parlamentaria reiteró que su bancada considera que el país no está en condiciones de soportar más inestabilidad política. Añadió que, en caso de prosperar la convocatoria, Jerí debería acudir al Parlamento para dar explicaciones adicionales a las que ya ofreció, pues los firmantes consideran que sus declaraciones no han sido suficientes para despejar dudas.

"Lo que sí hemos señalado y nos ratificamos, es que el Perú no está para más de inestabilidad e incertidumbre. (...) Creemos que Jerí tiene que responder, ser citado y convocado. Este tipo de denuncias y la investigación serán mucho más prolijas a partir del 26 de julio, cuando deje de ser presidente encargado", puntualizó.

Nota en desarrollo...