Yenifer Paredes confirma que JP está priorizando dar facultades legislativas en materia del fenómeno El Niño y lucha contra la delincuencia

27/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada Yenifer Paredes Navarro (Junto Por el Perú) reveló que desde su bancada se está evaluando entregar facultades legislativas al Ejecutivo, pero únicamente en materias del fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana.

En Chaquilpampa, región Cajamarca, la también sobrina del expresidente Pedro Castillo participó en la ceremonia de entrega de cinco toneladas de ayuda humanitaria, así como el acceso a servicios esenciales, que estuvo a cargo del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

Deja puerta abierta para dar facultades al Gobierno

Desde la región andina de Cajamarca, Paredes Navarro tomó la palabra a nombre de su organización política, la cual viene promoviendo la censura del ministro del Interior, César Astudillo, precisamente por su presunta inacción frente al crimen organizado, flagelo que a diario atenta contra decenas de peruanos.

Tras culminar el acto protocolar que también tuvo la participación de los diputados Segundo Ticlla (Fuerza Popular) y Raúl Camargo (Partido Cívico Obras), la diputada de Juntos por el Perú confirmó que la prioridad en la evaluación de las facultades legislativas pasa por la inminente llegada del fenómeno El Niño y la lucha contra criminalidad, aseverando que serán entregadas; no obstante, las demás propuestas todavía se encuentran bajo análisis.

"Se está priorizando dos temas importantes que es el fenómeno El Niño y la criminalidad, estamos analizando y estamos observando el resto de facultades. Solamente es cuestión de coordinar con el resto de bancadas", mencionó a "Perú 21".

📢 El viernes, Perú21 estuvo en Cajamarca. La noticia estaba en la región de los Castillo, pues, después de mucho tiempo, el fujimorismo pudo ingresar a esta zona, que en campaña siempre le fue esquiva.



➡️ "Se darán las facultades en fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana.... pic.twitter.com/im5JvF4SlV — Perú21 (@peru21noticias) September 27, 2026

Cabe precisar que, la diputada Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, anunció esta última semana que la elaboración del predictamen del proyecto de facultades legislativas se verá recién desde el lunes 28 de septiembre, debido a que los parlamentarios han estado en semana de representación del 21 al 25 de septiembre.

Presidenta Keiko Fujimori se pronuncia por solicitud presentada hace casi un mes

Desde Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori se refirió este domingo 27 de septiembre sobre el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso. La mandataria sostuvo que, el Gobierno ha demostrado "paciencia" debido a que la Comisión de Constitución lleva varias semanas analizando la solicitud.

"Estamos esperando las facultades por parte del Congreso. Estamos demostrando paciencia porque ya llevan semanas. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan, porque, en esta semana que ha pasado, hemos logrado que el Perú, además de ser parte del Compromiso de Santiago, hoy sea parte del Escudo de las Américas", declaró en el norte peruano.

Como se recuerda, su administración presentó el petitorio el pasado 28 de agosto, intentando legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días.

Desde el Ejecutivo han exhortado en más de una ocasión al Congreso a aprobar su pedido; no obstante, indicaron que de no conseguirlo, optarán por legislar vía decretos supremos o decretos de urgencia.