Karla Schaefer rechaza censura contra el ministro César Astudillo: "Los felices van a ser los delincuentes"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Karla Schaefer, senadora de Fuerza Popular, expresó su rechazo a una eventual censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. La parlamentaria sostuvo que su salida podría afectar la lucha contra la delincuencia y afirmó: "Los felices van a ser los delincuentes".

Senadora Schaefer en contra de moción de censura contra Astudillo

En primera instancia, la integrante del actual Congreso bicameral expresó que espera que la Cámara de Diputados reflexiones respecto a la moción de censura contra el funcionario y enfatizó que de concretarse ello quienes estaría contentos con la decisión serán los facinerosos.

"Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura, que piense en el país y especialmente lo que más nos golpea y que mueren muchos peruanos es hacerle una censura a un ministro del Interior del nivel que tenemos es realmente terrible. Los felices van a ser los delincuentes", manifestó.

Además, calificó a Astudillo Salcedo como "un héroe nacional" y que tenerlo en el Ministerio del Interior es un "lujo" porque señaló que ha sido reconocido a nivel internacional por la estrategia utilizada en la Operación Chavín de Huántar cuando el terrorismo flageló al Perú.

"Me parece terrible que lleguen a ese extremo (moción de censura contra Astudillo) ¿vamos a tener nuevamente otro ministro del Interior? ¡hasta cuándo! Hasta cuando no vamos a dar y apoyar la gestión y los cambios que necesite el que encabece el Ministerio del Interior que espero siga siendo el general Astudillo para volver a tener la paz en nuestro país dejar de lado este miedo", enfatizó.

Exhorta a la oposición a que reflexiones sobre las facultades legislativas

En otro momento sostuvo que el país se desangra, por ende, se necesita tomar medias "rápidas y fuertes". Resaltó que hay una presidenta de la república que debe ser respaldada, que cuenta con un plan de gobierno y es un gesto democrático que todos los elegidos como mandatarios quieren plasmar su plan de gestión.

"Si el señor Nieto hubiese ganado la presidencia ¿crees que Fuerza Popular no lo hubiera ayudado en su delegación de facultades? Yo no logro entender qué está pasando en Buen Gobierno porque son personas alturadas, sensatas. Yo he trabajado con el señor Nieto en el fenómeno El Niño de 2017 de una manera totalmente articulada. Nuestra bancada siempre apoyó en ese momento al señor Kuckzynski", aseguró.

Es así que, la señadora de Fuerza Popular, Karla Schaefer, expresó su rechazo ante una eventual censuara contra el ministro del Interior, César Astudillo. Refirió que ello podría afectar la lucha contra la delincuencia.