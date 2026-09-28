JP reafirma que no dará facultades: "No garantiza que con esta delegación se va a legislar de manera objetiva"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori continúa generando posiciones. El senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, expresó su rechazo a la posibilidad de que el Ejecutivo de la aprobación.

Juntos por el Perú reafirma que no dará facultades al Gobierno

Como parte de su diálogo con Exitosa, Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú, reafirmó que su bancada no respaldará la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori. El parlamentario cuestionó que no existan garantías, según su posición, de que las facultades sean utilizadas para legislar de manera objetiva.

"Entiendo que en estos días debe estar tomándose una decisión en el Pleno de Constitución de la Cámara de Diputados, más allá del pronunciamiento que, en el caso nuestro como senadores, no estamos de acuerdo con que se deleguen facultades. Pero será el Pleno quien decida en una primera oportunidad que se apruebe un dictamen favorable. Es un tema técnico", sostuvo.

Asimismo, señaló que la decisión inicial deberá ser tomada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y, posteriormente, corresponderá al Pleno pronunciarse sobre el dictamen que se elabore.

"Lo hemos discutido en la bancada de senadores: el Gobierno de la señora Fujimori no garantiza que con esta delegación de facultades se va a legislar de manera objetiva", manifestó Cutipa.

También, el funcionario público puso en duda la necesidad de recurrir a una delegación de facultades, alegando que, a que el oficialismo cuenta con representantes en la Cámara de Diputados que podrían presentar iniciativas legislativas directamente.

En ese sentido, afirmó que Fuerza Popular cuenta con 41 diputados y consideró que, de haberse presentado las propuestas legislativas mediante sus representantes, el Parlamento ya podría haber avanzado en una decisión sobre dichas iniciativas.

"Más aún que ellos cuentan con 41 diputados, que creo que en este tiempo, si se hubiera ingresado la iniciativa legislativa a través de ellos, ya se hubiera tenido una decisión", expresó.

Dicho cuestionamiento se suma a las posiciones expresadas previamente por su bancada frente al pedido. Anteriormente, el senador ya había señalado que Juntos por el Perú no consideraba necesario reunirse con el premier Luis Galarreta para abordar el tema.

Finalmente, la solicitud de facultades legislativas continúa en evaluación en el Congreso, mientras las bancadas fijan sus posiciones. En ese contexto, Juntos por el Perú reafirmó que no respaldará la delegación, al considerar que no existen garantías que sean utilizadas de manera objetiva.