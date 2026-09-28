Senador de Juntos por el Perú sobre censura a César Astudillo: "La señora Fujimori puede cambiar al ministro, no está dando resultados"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, continúa generando posiciones entre los parlamentarios. En diálogo con Exitosa, el senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, respaldó la posibilidad de que el Congreso adopte medidas frente a la gestión del titular del Mininter y sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori también puede evaluar un eventual cambio.

Cutipa se refirió además a las diferencias dentro de su bancada luego de que el diputado por Junín Marlon Aire expresara una posición distinta respecto a las interpelaciones y censuras. El senador señaló que espera que su compañero reconsidere su postura y se alinee con la mayoría de Juntos por el Perú.

Cutipa cuestiona resultados contra la criminalidad

Durante la entrevista, el parlamentario rechazó la comparación entre las actuales interpelaciones y las críticas que anteriormente formulaba la izquierda contra la oposición durante el gobierno de Pedro Castillo.

"No, pero no es cierto porque ¿qué hacemos con el avance de la criminalidad organizada?, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Lo que se ha hecho es interpelar al ministro a efectos de que vaya a descargar un pliego de preguntas y convenza a la Cámara de Diputados", declaró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ministro sea censurado, Cutipa sostuvo que el Ejecutivo también tiene margen para tomar una decisión sobre su permanencia.

"Pero yo sí creo que en este momento se tiene que cambiar o en todo caso la señora Fujimori puede cambiar al ministro porque no está dando resultados ", afirmó.

El senador justificó su posición al mencionar diversos delitos que, según dijo, continúan registrándose en el país.

"Estamos viendo que los asaltos, los secuestros, los asesinatos son pan de cada día en el país y eso no se puede permitir. No nos pidan que nos quedamos con los brazos cruzados", manifestó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú, se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y cuestionó los resultados de su gestión. El parlamentario sostuvo que, ante la eventual... pic.twitter.com/JzUoto3Zbx — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2026

Pide una respuesta del Ejecutivo

Cutipa sostuvo que la interpelación y una eventual censura tienen como objetivo llamar la atención del Gobierno para que adopte medidas frente a la inseguridad. En ese sentido, cuestionó que se espere una delegación de facultades para actuar en materia de criminalidad.

"Algo se tiene que hacer y la interpelación y la censura no tiene otro fin que llamar la atención a este Ejecutivo para que de una vez por todas tome el toro por las astas y empiece a gobernar", señaló.

El senador también cuestionó la espera del Ejecutivo ante la posibilidad de recibir facultades del Congreso y lanzó una advertencia sobre el escenario político.

"Ella misma lo ha dicho hace un momento. Están esperando. ¿Qué están esperando? La delegación de facultades si no es necesario", sostuvo.

Finalmente, Cutipa hizo referencia a los antecedentes políticos de la década de 1990 al cuestionar que el cierre del Congreso sea presentado como una alternativa para resolver las diferencias entre ambos poderes.

"¿Qué? ¿Nos van a cerrar la Cámara de Diputados? Es que solo de esa forma se deben trabajar. Recuerden, en los 90 con tanques y con fusiles", expresó.

La posición de Víctor Cutipa coloca nuevamente la continuidad de César Astudillo al frente del Mininter en el centro del debate parlamentario. Mientras el Congreso evalúa la censura, el senador sostiene que la presidenta puede considerar un cambio ministerial ante los cuestionamientos que plantea sobre la respuesta del Ejecutivo frente a la criminalidad.