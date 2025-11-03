Estado de emergencia: José Jerí supervisa operativo en estaciones de la Línea 1 del Metro

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí Oré supervisó esta mañana un operativo de seguridad realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas en tres estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Como parte del marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para hacerle frente a la inseguridad ciudadana en Lima y Callao, las fuerzas del orden llevaron a cabo un nuevo operativo de control de identidad, con el objetivo de detener a las personas que pudieran encontrarse con requisitoria vigente.

"Tomaremos todas las medidas que sean necesarias"

Frente a la difícil coyuntura que atraviesa el país a manos de la delincuencia, principalmente por los delitos de extorsión y sicariato, el jefe de Estado indicó que el Ejecutivo continuará implementado estrategias para reducir los índices que mantiene en zozobra a la población y así recuperar su confianza.

"Sabemos que se trata de una ardua labor, ya que a diario transitan muchas personas por estas estaciones, pero el compromiso del Gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía y por ello nos mantendremos firmes en la guerra contra la delincuencia, además de que tomaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de la población", sostuvo.

¡Seguimos trabajando por la seguridad!

El presidente José Jerí Oré supervisó los operativos de resguardo y seguridad que realizan las fuerzas combinadas de la @PoliciaPeru, las Fuerzas Armadas y el serenazgo en las estaciones de tren del distrito de San Juan de Lurigancho, como... pic.twitter.com/zLLFGQ73zT — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

Asimismo, el mandatario destacó la presencia de los agentes del orden, más la presencia de los serenos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en estos puntos de alta afluencia de ciudadanos, a fin de atender cualquier tipo de incidente que los pueda poner en peligro durante su estadía en las estaciones Bayóvar, San Carlos y Caja de Agua.

Anuncian creación de nueva División de Investigación de Extorsiones

Este domingo 2 de noviembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció la creación de una nueva división especializada en el delito de extorsión para reforzar la lucha contra este flagelo que a diario ataca a empresarios y transportistas, entre otros.

En conferencia de prensa desde la sede del Ministerio del Interior (Mininter), junto al comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola Delgado, el titular de la institución informó que el Cnel. PNP Víctor Revoredo estará a cargo de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú.

"Hoy nace una nueva fuerza dentro de la Policía Nacional del Perú, la División de Investigación de Extorsiones, símbolo de nuestro compromiso firme con cada peruano que merece vivir en paz. Así como vencimos al terrorismo, venceremos al crimen organizado", enfatizó.

Desde el el Ejecutivo aseveran que continuarán con su lucha para recuperar los espacios públicos y fortalecer la protección de las familias peruanas, con supervisión permanente, operativos y trabajos articulados entre la PNP, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales.