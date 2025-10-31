José Jerí brindará su primer balance del estado de emergencia "en estos días", según titular del Midis

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, indicó que el presidente José Jerí brindará su primer balance del estado de emergencia "en estos días".

Sesión de Consejo de Ministros permanente

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la titular del Midis, detalló que el Consejo de Ministros viene sesionando de manera permanente "porque la población no puede esperar una vez a la semana" que se busque resolver los problemas del país.

"La estrategia, es una estrategia viva. No puede ser un documento único para enfrentar este problema, tenemos que ir cambiando, endureciendo, estableciendo los puntos de quiebre de acuerdo a como se va moviendo la situación en el campo y ahí nos ves, con el presidente en los operativos de seguridad ciudadana, temas de salud, ahora en alimentación", explicó.

Asimismo, sostuvo que en el marco de las medidas que se vienen adoptando y reforzando por lo que le corresponderá al presidente anunciar los resultados en los siguientes días.

"Él está reforzando las medidas, es algo que le corresponde a él anunciar que debe ser en estos días, hemos sesionado el miércoles en el consejo y él ya lo va a estar comunicando respectivamente", manifestó.

Gobierno sostiene diálogo con diferentes sectores

Frente a la convocatoria a paro de transportistas para el 4 de noviembre y otro para el sector de mercados de Lima y Callao para el 6 de noviembre, por presunta extorsión de Sedapal, la titular del Midis aseguró que se está dialogando con los representantes de dichos sectores.

"En este Gobierno, nosotros estamos conversando con cada uno de los miembros que representan los sectores que tu has mencionado. Sabemos que existen diferentes corrientes, pero si hay algo que tenemos todos en común es que queremos vivir en un país con paz social y con una seguridad que hay que reestablecer. Cuando se anuncian estas medidas por supuesto que hay una respuesta", expresó.

En esa línea resaltó que el actual Gabinete de Ministros está conformado por profesionales que no temen dar la cara, pues asegura que buscan laborar por la estabilidad del país. "Lo que estamos haciendo es reunirnos con esos equipos desde los sectores que nos corresponden para respaldar y ver como abrazamos el tejido social que se necesita", dijo.

Es en ese contexto que, la ministra Lesly Shica aseguró que en "estos días" el presidente José Jerí dará un balance de los primeros resultados del estado de emergencia.