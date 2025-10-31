José Jerí: Pedido de facultades legislativas servirá para extender bloqueo de celulares a más penales

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí, sostuvo que el pedido de facultades legislativas al Congreso para la lucha contra la criminalidad, también servirá para extender el bloqueo de celulares en más penales del país. Ello, luego de conocerse que solo 30 de los 69 establecimientos penitenciarios cuentan con este sistema.

Primera semana de estado de emergencia

El mandatario destacó las requisas en los penales, debido a que bajaron los niveles de señal de celular alrededor de los penales y en el interior de estos. Sin embargo, se refirió a lo revelado por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, en entrevista en Exitosa, respecto a que solo 30 penales en el país cuentan con bloqueadores de celulares.

"Según lo que la empresa concesionaria nos ha informado, han habido ciertas demoras de carácter burocráticas que no han permitido que haya la celeridad necesaria para implantar o implementar el bloqueo de señales en los penales, en todos los penales. Este contrato está desde el 2014, 2015 y de la fecha hasta ahora por esas limitaciones no se ha implementado al 100%", explicó.

Sin embargo, remarcó nuevamente que las requisas, como una de las medidas en la lucha contra la criminalidad desde dentro de los penales, funcionan. En ese sentido, recordó que por ello también son importantes las facultades legislativas, para poder resolver esta clase de problemas y adoptar otras nuevas.

"Tenemos que ver cómo hacemos que ello sea sostenible y que otras medidas, y por eso son importantes el tema de las facultades delegadas porque nos va a permitir sobre la práctica, saber que medida o que norma legal necesitamos modificar o necesitamos para poder tener una acción sostenible contra la delincuencia", aseguró.

Estrategia a mediano plazo

Además, a mediano plazo, el presidente señaló que se busca actuar contra la delincuencia y en paralelo las medidas a largo plazo que terminarán de devolver la paz a la ciudadanía.

"Ahorita contraatacar a la delincuencia y en paralelo también las medidas a mediano y largo plazo que seguramente van a ser implementadas en gran medida por el próximo gobierno. Pero el hecho de que no tengamos el tiempo no quiere decir que vamos a claudicar para derrotar a la delincuencia", detalló.

Es en esa línea que, el presidente José Jerí explicó que las facultades legislativas servirán para muchas medidas, entre ellas, el extender el bloqueo de celulares en todos los penales del país.