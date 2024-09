Evaluación Serums 2024 fue un capricho del ministro de Salud, asegura el CMP: "No es representativo"

En exclusiva para Exitosa, el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, señaló que el examen de Serums 2024 - II es producto de un capricho improvisado del ministro de Salud, César Vásquez. Asimismo, señaló que defenderán a los postulantes de toda falencia en la meritocracia o injusticia que se presente.

Ante las declaraciones del ministro de Salud que acusó, entre varios temas, que el Serums está más bien dirigido a aspectos técnicos de la salud peruana y no en términos médicos. Junto con la acusación de que las bajas notas tienen que ver por una falencia en el enfoque de las facultades médicas de las universidades peruanas, el decano nacional respondió y dio su perspectiva de la situación.