Excluyen a Mirtha Vásquez de la placa con nombres de todos los expresidentes del Congreso

La ceremonia de develación de la placa con los nombres de los expresidentes del Congreso ha llamado la atención de diversos usuarios en redes sociales. La develación que ocurrió ha inicio de semana fue un acto protocolar por parte del mismo Legislativo. Sin embargo, un hecho pasó desapercibido: la exclusión de la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez.

Expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, fue excluida de la placa

La expresidenta del Congreso de la República entre el año 2020 y 2021, Mirtha Vásquez, ha sido excluida de la placa oficial de los expresidentes del Congreso unicameral que asumieron este cargo desde 1992.

La placa que tendría que contener a todos los funcionarios que presidieron la máxima autoridad del Poder Legislativo y ejercieron el cargo entre 1992 y 2026, habría omitido el mandato de la exministra Vásquez, cuyo cargo interino fue asumido por ocho meses desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el 27 de julio de 2021.

En la placa develada se lee los nombres de los 32 últimos expresidentes del Congreso unicameral. Para el periodo de 2020 a 2021, se incluye a Manuel Merino, Francisco Sagasti y María del Carmen Alva, eliminando el periodo legislativo de Vásquez.

Durante la develación de la placa en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo fue encabezada por la actual mesa directiva encabezada por José Jerí, en medio de la semana conmemorativa por el 203.° aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente en 1822 y previa a llegada de la bicameralidad en el 2026.

En la ceremonia participaron diversos expresidentes del Congreso como: Martha Chávez Cossío, Luz Salgado Rubianes, Marcial Ayaipoma Alvarado, Luis Galarreta Velarde, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, Mercedes Cabanillas Bustamante, Luis Gonzales-Posada Eyzaguirre, Javier Velásquez Quesquén, Fredy Otárola Peñaranda, Antero Flores-Aráoz e incluso Manuel Merino.

Vásquez fue expresidenta del Congreso durante el periodo 2020 y 2021

La llegada de Vásquez como presidenta del Congreso se dio en medio de la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra y el corto periodo de mandato de Manuel Merino (10 al 15 noviembre de 2020). Tras la renuncia de Merino al cargo, en medio de protestas sociales, Francisco Sagasti asumió el cargo por sucesión constitucional, quien en el momento ocupaba el cargo de presidente del Congreso y Mirtha Vásquez como vicepresidenta del Legislativo.

Con la llegada de Sagasti a la presidencia de la república, Vásquez asumió la presidencia del Congreso de manera interina para completar el periodo parlamentario 2020-2021.