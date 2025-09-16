MTC niega responsabilidad del Ejecutivo ante caos en Machu Picchu: Es un conflicto de intereses entre municipios

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes, César Sandoval, se pronunció respecto a la situación de caos que se vive en Machu Picchu ante protestas, problemas de transporte, etc. Sobre ello, Sandoval deslindó cualquier tipo de responsabilidad de parte del Gobierno de Dina Boluarte.

Sobre "confrontación entre alcaldes"

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que, actualmente, están interviniendo las Fuerzas del Orden en el Pueblo del Santuario Histórico debido a los disturbios presentados desde la noche del último lunes 15 de septiembre.

"En estos momentos están interviniendo las Fuerzas del Orden porque esto no es del Poder Ejecutivo, son intereses donde, el alcalde provincial le da una autorización a una empresa que tiene hace 30 años y el alcalde distrital le da otra autorización y en esa confrontación nadie sabe a quien hacer caso", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Sandoval indicó que la situación que viene presentándose en esta zona turística, la cual afecta no solo a extranjeros, sino a pobladores, empresarios, y demás, no es un problema generado por el Ejecutivo. Según precisó, este caos se debe a una "confrontación" entre los dos alcaldes de la zona (de Machu Picchu y el de Urubamba), debido a la autorización a diferentes empresas de transporte para cubrir la ruta a Machu Picchu.

PCM, MTC y Mininter tuvieron que intervenir

En tal sentido, precisó que ante la incertidumbre, ha tenido que intervenir la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y actualmente, se ha hecho presente el Ministerio del Interior (Mininter), liderado por Carlos Malaver; ello en el marco de enfrentamientos entre pobladores de Cusco y agentes de la Policía Nacional que dejaron varios heridos.

Según indicó, el Ejecutivo ha intervenido ante los "intereses" generados por los propios gobiernos locales, pese a que no tendría "nada que ver". Además, indicó que estas medidas se tomaron con la finalidad de cuidar la integridad de turistas y ciudadanos. "Eso es lo real, es lo que corresponde y hay que hablar la verdad", indicó.

"Se está imponiendo la autoridad frente a un conflicto de intereses entre el Municipio Provincial y el Municipio Distrital que perjudica finalmente a los usuarios y a los turistas", señaló Sandoval, quien garantizó que la situación volverá a la normalidad.

Es así que, el titular del MTC, César Sandoval, indicó que el Ejecutivo ha tenido que intervenir ante la situación de confrontación interna que existe en Machu Picchu; ello para salvaguardar la integridad de turistas y pobladores.