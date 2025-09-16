Ruth Luque rechaza nuevo viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos: "Le volveremos a decir que no"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 16 de septiembre, Dina Boluarte presentó ante la Mesa Directiva del Congreso de la República una solicitud para viajar a Estados Unidos y ser parte de un evento mundial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Como era de esperarse, este pedido de la presidenta de la República ha generado opiniones divididas en los distintos actores de la política nacional. Por ejemplo, la congresista Ruth Luque se pronunció de inmediata sobre este tema mostrando su rotundo rechazo al mismo.

Ruth Luque rechaza posible viaje de Dina Boluarte

A través de sus redes sociales, la parlamentaria señaló que el país tiene más de un problema para resolver como para que pretenda salir al extranjero. Además, mencionó las leyes nocivas que Dina Boluarte viene respaldando por lo que dejó en claro que su respuesta será más que negativa.

"Dina Boluarte quiere volver a viajar entre el 21 al 25 de setiembre. Un gobierno que ha despreciado la vida de las personas, busca desaparecer el Ministerio de la Mujer y que respaldó la ley Antiforestal y la ley Chlimper busca nuevamente hacer gala de su soberbia y el desprecio a los derechos humanos. Le volveremos a decir que no", indicó.

#DinaBoluarte quiere volver a viajar entre el 21 al 25 de setiembre. Un gobierno que ha despreciado la vida de las personas, busca desaparecer el Ministerio de la Mujer y que respaldó la ley Antiforestal y la ley Chlimper busca nuevamente hacer gala de su soberbia y el desprecio... pic.twitter.com/mMQcvvtA6g — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) September 16, 2025

Dina Boluarte busca viajar a Estados Unidos

Más de 100 jefes de Estado han sido convocados para participar de este importante evento que lleva por título "Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos". De acuerdo al documento compartido por el Ejecutivo, Dina Boluarte expondría en el turno número 5 en caso reciba luz verde del Congreso.

Su discurso estará enfocado en la paz mundial, además de promover programas sociales que garanticen el cuidado de la dignidad en todo el planeta. Como se sabe, el mundo vive con tensión lo que viene ocurriendo durante el conflicto entre Israel y Palestina en Gaza.

"La intervención de la señora presidenta de la República en el debate general permitirá, en este foro mundial y al más alto nivel, posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana, que promueve la adopción de políticas globales más justas y equitativas que beneficien a todas las personas", se lee en el documento.

De esta manera, Ruth Luque se pronunció en redes sociales y dejó en claro que rechazará la solicitud presentada por Dina Boluarte para viajar a Estados Unidos.