Santiváñez se reunió con Víctor Zanabria tras su suspensión al cargo de comandando general PNP

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el titular de la cartera mantuvo una reunión con el actual suspendido al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria.

Reunión para planificar acciones conjuntas

Según lo informado a través de la plataforma X, la reunión se llevó a cabo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana y con el fin de realizar una planificación de acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimiento penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad.

La reunión se da a una semana de que la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispusiera suspender por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, por el caso 'Policías Albañiles'. Pues Zanabria es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada.

#NotaInformativa 📄 | Para seguir contribuyendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el ministro Juan José Santiváñez sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en la cual planificaron acciones conjuntas respecto a... pic.twitter.com/pLl2lZ13gK — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) September 16, 2025

Pase al retiro y caso

En ese sentido se dispuso que Zanabria deje el cargo de manera inmediata, sin embargo, este señaló que el 1 de octubre iniciará el proceso de retiro de la carrera policial con el periodo de adaptación a la vida civil, el cual duraría 3 meses.

Además, la PNP a través de sus cuentas oficiales negó que el Zanabria ya haya sido pasado al retiro, pues continúa en funciones "hasta que lo disponga la jefa suprema de las fuerzas armadas y la PNP".

PNP niega que Zanabria haya sido retirado

Cabe señalar que, la investigación que se sigue contra Zanabria es por los presuntamente haber dispuesto en 2020, que 15 suboficiales de la Sección de Patrullaje a Pie fueran sacados de sus servicios de resguardo en las calles, para realizar trabajos de remodelación del patio de la sede de la IX región policial, en el distrito Yanahuara, Arequipa.

Según las investigaciones, el 10 de noviembre del 2020, el apoderado de la empresa, Errol Carpio Yzaguirre, acudió a la oficina del general Víctor Zanabria para entregar los 17 mil 600 soles que habían solicitado para el supuesto financiamiento del pago por el "Servicio de acondicionamiento del patio de armas complejo policial IX MACREPOL Arequipa".

La Fiscalía sostiene que Francis Alarcón Gallegos, prefecto de Arequipa y coronel en retiro, habría recibido el dinero. De acuerdo a la imputación, Zanabria presuntamente se habría apropiado del dinero, pues no dieron cuenta de la recepción.

Es decir, supuestamente el dinero sería para el pago de los trabajadores de la obra, sin embargo, la Fiscalía estableció que los trabajos fueron realizados por efectivos policiales y el maestro de obra, Claver Colquehuancca, quien recibió un pago de 4 mil 300 soles.

