Patricia Juárez desmiente favorecimiento de Fuerza Popular a las AFP: "Se está desnaturalizando y tergiversando"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La nueva ley de modernización del sistema previsional sigue siendo el tema principal del ambiente político nacional. Luego de la multitudinaria protesta realizada el último sábado, tanto el Congreso como el Ejecutivo parecen haber reculado respecto a esta norma anunciando que no solo están a favor de derogarla, sino también de un posible nuevo retiro de fondos de las AFP.

Patricia Juárez niega favorecimiento de FP a las AFP

Fuerza Popular ha sido la bancada más cuestionada por los usuarios del sistema de pensiones ya que fueron uno de los principales impulsores de este dictamen. Incluso, su propia lideresa Keiko Fujimori celebró su aprobación en el Pleno en el 2024.

Sin embargo, Patricia Juárez, integrante del partido naranja, aseguró que esto no es real y que la ley que promueve se ha tergiversado a través de los medios de prensa y otros canales. De acuerdo a sus palabras, la única intención siempre fue hacer una reforma total del sistema de pensiones.

"He tenido un pronunciamiento respecto a lo que el ministro de Economía había mencionado dos días antes. Lo que hemos señalado y hemos defendido es la reforma del sistema previsional ha impulsado y que vemos que se está desnaturalizando y tergiversando al momento de la difusión en diversos sectores", inició.

A su vez, la parlamentaria dejó en claro que Fuerza Popular busca que millones de peruanos cuenten en un futuro con una pensión mínima gracias a esta reforma. Por ello, negó que solo se quiera favorecer a las AFP como se ha venido indicando en los últimos días.

Patricia Juárez, congresista: Es falso que protejamos a las AFP, promovemos en el sistema previsional es que todos los peruanos puedan tener una pensión



"He escuchado con asombro cuando se señala que nosotros estaríamos protegiendo a las AFP y eso es falso por lo que que promovemos es que todos los peruanos puedan tener una pensión a través de la pensión por consumo", añadió.

Escucharán a la población

Finalmente, Juárez Gallegos señaló que se debatirá la derogatoria de esta ley que tanta polémica generó por lo que prometió escuchar a la ciudadanía y a sus respectivos reclamos. Sin embargo, señaló que su bancada mantiene la posición expuesta por el titular del MEF quien señaló que un nuevo retiro sería perjudicial para el sistema.

"Estamos señalando es que vamos a abrir el debate porque es lo que corresponde y lo que toca porque hay que escuchar a la ciudadanía. Sostenemos lo que hace una semana sostenía el ministro de Economía y Finanzas y que luego la presidenta salió a contradecirlo", finalizó.

De esta manera, Patricia Juárez negó que su partido Fuerza Popular esté a favor de las AFP en medio de la polémica por la nueva ley de modernización del sistema previsional.