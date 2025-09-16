Universidad Señor de Sipán se unió como Aliado Solidario a la Teletón 2025

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) se unió a la Teletón 2025 como Aliado Solidario, reafirmando su compromiso con la inclusión, la solidaridad y el apoyo a miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad atendidos en la Clínica San Juan de Dios.

Presencia en televisión nacional

La participación de la USS se hizo visible el último sábado en televisión nacional, donde el rector, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, acompañado por el Dr. Pedro Jaramillo Arica, director general de la USS filial Lima, y el Mgtr. Jhon Alejos Andrade, jefe de Comunicación Institucional de la USS, expresó el respaldo de la universidad a esta noble causa. Durante su intervención, el rector destacó que la verdadera educación no solo forma profesionales de excelencia, sino también ciudadanos con valores y corazones comprometidos en transformar vidas.

"En la Universidad Señor de Sipán creemos que la educación de calidad también significa formar corazones solidarios. Nos unimos a la Teletón porque estamos convencidos de que, cuando caminamos juntos, no hay límites para lo que podemos lograr", manifestó el rector de la USS.

La USS está liderada por la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, presidenta ejecutiva, y Richard Acuña Núñez, presidente del directorio, gestores y líderes institucionales que no dudaron en sumarse a esta causa, reafirmando que la solidaridad caracteriza el espíritu de la universidad.

Expansión con identidad solidaria

Con esta acción, la USS reafirmó su identidad como universidad retadora y de corazón solidario, nacida en Lambayeque pero con visión nacional e internacional. En el marco de su expansión con nuevas filiales en Lima, Trujillo y Piura, la institución extiende no solo su propuesta académica de calidad, sino también su compromiso social con el país.

Autoridades, docentes, estudiantes y colaboradores de la comunidad universitaria acompañaron esta participación, reflejando que la solidaridad es un valor esencial en la misión institucional. La USS continuará impulsando iniciativas que fortalezcan la inclusión, la esperanza y la construcción de un Perú con más oportunidades para todos.

De esta manera, la Universidad Señor de Sipán reafirmó su compromiso con el país al sumarse a la Teletón 2025 bajo el lema: "Unidos es posible".