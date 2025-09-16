Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para viajar a EE. UU. y participar en reunión de la ONU

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte presentó una nueva solicitud de viaje al extranjero ante el Congreso de la República, a fin de participar en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con el Oficio N.° 261-2025-PR, de fecha martes 16 de septiembre, el encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York del 22 al 24 de septiembre , además, recuerda que el Perú es Estado miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su creación en octubre de 1945.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicita permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre y asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774... pic.twitter.com/oB3u9llh9c — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2025

Agenda que tendría la presidenta

Según lo expuesto por el Poder Ejecutivo, el debate general de los jefes de delegación de cada país miembro se realizará el próximo 23 de septiembre y su tema será: "Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos", la cual contará con la participación de 103 jefes de Estado, 46 jefes de Gobierno y cerca de 40 altos funcionarios, entre vicepresidentes, cancilleres y otros.

Oficio N.° 261 2025-PR

En ese sentido, la participación de la presidenta del Perú está programada en el quinto lugar entre los Estados miembro para el mediodía de Nueva York (11:00 a. m. hora peruana).

"La intervención de la señora presidenta de la República en el debate general permitirá, en este foro mundial y al más alto nivel, posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana, que promueve la adopción de políticas globales más justas y equitativas que beneficien a todas las personas, especialmente a las más vulnerables", señala el documento oficial.

Posible encuentro con el secretario general de la ONU

Del mismo modo, la mandataria participaría en la reunión de alto nivel para conmemorar el 80° aniversario del establecimiento de las Naciones Unidas, a llevarse a cabo el lunes 22 de setiembre en Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, se prevé su participación en la reunión de alto nivel en conmemoración por el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, a realizarse también ese mismo día.

El oficio señala, que Dina Boluarte ha sido invitada a una cena de trabajo que se llevará a cabo en formato cerrado, la cual es organizada por los presidentes del 80° y el 79° período de sesiones de la Asamblea General, Annalena Baerbock (Alemania) y Philemon Yang (Camerún), respectivamente, y la directora ejecutiva de ONU-Mujeres, Sima Bahous.

Además, está agendado el Evento Especial de Alto Nivel sobre Acción Climática para el miércoles 24 de setiembre, convocado por el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; así como, a un evento en su honor organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Finalmente, de aprobarse el pedido en el Congreso, la presidenta sostendría una reunión de negocios con empresarios iberoamericanos del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); además, con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.