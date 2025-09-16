Perú Libre apoyará mociones de censura contra Santiváñez y Eduardo Arana, afirma Américo Gonza

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista de la República, Américo Gonza, se pronunció respecto a la difusión de audios atribuidos al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Sobre ello, indicó que desde la bancada de Perú Libre se apoyará las mociones de censura que se presenten contra ambas autoridades del Ejecutivo.

Tras audios vinculados a Arana y Santiváñez

Durante entrevista con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el parlamentario indicó que esta postura se ha tomado luego de haber mantenido diversas reuniones con los miembros de la agrupación parlamentaria.

"Nosotros hemos tenido una reunión de bancada y hemos acordado que vamos a apoyar las censuras que ya han en camino para adherirnos a estas censuras", dijo a nuestro medio.

De tal modo, si bien Gonza no anunció la presentación de una moción de censura promovida por su bancada, indicó que se apoyará a los documentos que ya se han presentado o que están en camino para generar más votos y se pueda censurar tanto a Santiváñez como a Arana, ambos involucrados en los audios que les pertenecerían y atribuirían el presunto delito de tráfico de influencias.

Sobre reforma de sistema de pensiones

En otro momento, el parlamentario fue consultado sobre la reforma del sistema de pensiones, la cual ha sido rechazada por la población que, salió a marchar como protesta el último sábado 13 de septiembre. Sobre ello, Gonza indicó que la opinión de los aportantes ha sido escuchada y señaló que personalmente, ha trabajado para impulsar los retiros de fondos de AFP.

"Yo vengo pidiendo desde la legislatura anterior en la Comisión de Economía cuando la presidia el congresista Ilich López, que se ponga a debate, él no lo quiero hacer puso mil excusas y espero que el nuevo presidente de dicha Comisión, Víctor Flores, sí le de pase a esta iniciativa y que deje que los votos decidan", indicó.

Además, hizo énfasis en el cambio de postura de algunas bancadas que se oponían a un nuevo retiro de fondos de AFP. Según indicó, agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, habrían retrocedido en su intento de consolidar la reforma del sistema de pensiones.

Asimismo, Américo Gonza consideró que la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, no tiene "nada de moderno", por el contrario, tendría la finalidad de "esclavizar a los trabajadores del país".

En conclusión, el legislador de Perú Libre, Américo Gonza, se refirió tanto al debate para un octavo retiro de AFP ante las críticas a la reforma del sistema de pensiones. Además, fue consultado sobre los audios vinculados a Santiváñez y Arana.