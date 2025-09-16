Fujimorismo aún no define apoyo al octavo retiro de AFP: "Podría ser una cortina de humo por los audios"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El octavo retiro del AFP será debatido este miércoles 17 de setiembre en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Frente a esto, el fujimorismo no ha tomado una posición clara, así lo hizo saber el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, quien considera que por los audios Arana-Santiváñez, podría tratarse de una cortina de humo.

Ministro de Economía había descartado el retiro

Revilla Villanueva indicó que el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, dijo que hace unos días en el parlamento, aseguró que no se daría. Esto parece haber cambiado, incluso con un pronunciamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, respaldando la iniciativa.

"Yo creo que la intención de hacer una cortina de humo con el tema de los audios y todo lo que ha pasado, querer cambiar de posición así de drástico. El ministro estuvo aquí hace cuatro días y dijo que no había forma de que existiera un retiro. Después la señora Boluarte menciona que se puede", manifestó. el parlamentario.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El congresista de Fuerza Popular, César Revilla, indicó que la bancada aún no ha definido su posición sobre el octavo retiro de AFP y señaló que se podría tratar de una "cortina de humo" por parte del Ejecutivo por la reciente revelación de audios.



📻... pic.twitter.com/KGhtCJvJWU — Exitosa Noticias (@exitosape) September 16, 2025

Por tal motivo, el legislador fujimorista espera que en la sesión en la que participará Pérez Reyes, pueda aclarar cuáles fueron las razones para el cambio de posición. Indicó que su bancada necesita conocer sus justificaciones para apoyar el octavo retiro de las AFP.

"Esperemos que pueda hacer una explicación clara, técnica para entenderlo, pero me parece que es un tema netamente político y un encubrimiento a sus ministros tratar de cambiar una posición tan radical de un momento a otro", sentenció.

Fujimorismo dice que Gobierno "desnaturalizó" su reforma

Tras la controversia generada y las protestas ciudadanas del fin de semana, el últimos lunes Fuerza Popular emitió un comunicado en el que señala que el Gobierno "desnaturalizó la reforma de pensiones, por lo que propuso correcciones inmediatas, según la bancada, para velar por los intereses de los ciudadanos.

Entre las medidas para enmendarla, sugiere excluir a los independientes de la obligación de aportar, restituir el retiro del 95.5 % para todos los afiliados y poner en agenda de la Comisión de Economía un octavo retiro. La propuesta inicial, contempla el retiro de 4 UIT, equivalente a 21.400 soles.

Por ende, el fujimorismo no ha asegurado que apoyará el octavo retiro, hasta escuchar los argumentos del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. El parlamentario César Revilla considera que hay una cortina de humo del Ejecutivo, para encubrir al premier Eduardo Arana y al titular de Justicia, J.J. Santiváñez, por los audios revelados.