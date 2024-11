Exministro del Interior afirma que gobierno de Dina Boluarte está "a la deriva" y advierte un escenario "apocalíptico"

Para nadie es un secreto que el Perú se encuentra sumergido en una profunda crisis de extorsión y sicariato que azota Lima y diversas regiones. Por ello, Exitosa conversó con el exministro del Interior, Rubén Vargas, para conocer su percepción sobre la coyuntura a través de su experiencia en un cargo tan importante.

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, decretó una serie de medidas para combatir el avance de la delincuencia como la creación de un grupo de inteligencia especial de la PNP o la declaración del estado de emergencia en diversos distritos de Lima y Callao. Sin embargo, estas acciones parecen no tener resultados ya que las víctimas por extorsionadores se siguen reportando casi a diario.

Esto generó que Rubén Vargas vea con poco optimismo la guerra que libra el país contra estos crímenes que han invadido gran parte de nuestro territorio. El exministro del Interior dejó en claro que el actual gobierno es totalmente incapaz de erradicar estos flagelos ya que no cuentan con la fuerza necesaria para hacerlo.

"Yo no tengo ninguna esperanza, no veo ninguna posibilidad de que este gobierno pueda enfrentar a la minería ilegal o a la cocaína. Este gobierno está a la deriva, estamos abandonados, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de recuperar el principio de autoridad. Lamentablemente es parte de la dramática situación en que se encuentra el país en general y particularmente en el problema del desborde criminal de modo que el escenario que se nos viene en los próximos meses año es apocalíptico", indicó.