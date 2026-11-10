Keiko Fujimori se ausentaría de la despedida de León XIV por viaje a China: "Jamás se me ocurriría desairar al papa"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori solicitó autorización al Senado para viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre, fechas que coinciden con el cierre de la visita del papa León XIV al país. Ante su posible ausencia en la misa de despedida, la mandataria descartó que se trate de un desaire al pontífice.

Keiko Fujimori responde a cuestionamientos por ausencia durante visita del papa

En declaración con la prensa, la jefa de Estado señaló que es católica y practicante, por lo que descartó que su decisión de viajar al extranjero tenga como propósito dejar de lado la llegada del santo padre. Asimismo, explicó que existen compromisos internacionales que requieren su participación.

"Jamás se me ocurriría desairar al papa León XIV, soy católica, creyente y practicante, pero en las circunstancias por las que estamos atravesando en el país y con el fenómeno de El Niño también es fundamental participar de las reuniones de APEC", explicó.

La mandataria sostuvo que las reuniones de APEC son importantes para el país, especialmente por la situación que atraviesa el Perú y los efectos que podría generar el fenómeno El Niño. Por ello, señaló que su presencia en estos encuentros internacionales forma parte de los motivos de su viaje.

Esto contempla actividades en China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre. Durante esos días, la presidenta tiene previsto participar en reuniones relacionadas con la agenda de APEC y cumplir con compromisos diplomáticos.

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