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Rechazan acusación

Pedro Castillo: Cámara de Diputados archiva denuncia constitucional por el caso de ascensos en las FF.AA. y PNP

El Pleno desestimó el informe que recomendaba levantar el fuero al exmandatario, tras una tensa sesión en la que Pedro Castillo se presentó para rechazar los cuestionamientos por presuntos sobornos.

Pleno archivó el caso por ascensos irregulares.
Pleno archivó el caso por ascensos irregulares. (Composición Exitosa)

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2026

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En una sesión clave para la coyuntura nacional, la Cámara de Diputados decidió rechazar y mandar al archivo la denuncia constitucional que pesaba contra el expresidente Pedro Castillo.

Con un resultado de 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, la representación parlamentaria no alcanzó el respaldo requerido para levantar el fuero del exmandatario, frenando así la posibilidad de que sea investigado formalmente a nivel judicial por este caso.

Los señalamientos iniciales (impulsados en su momento por el Ministerio Público) le atribuían la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el marco del proceso de ascensos militares de 2021.

La reaparición y defensa de Castillo ante el Parlamento

Durante el desarrollo del debate, el exmandatario hizo uso de la palabra para rechazar tajantemente las imputaciones que lo vinculaban con supuestas negociaciones ilícitas y cobros de dinero junto al exministro de Defensa, Walter Ayala.

"Esta es una de las tantas acusaciones que he tenido y seguiré teniendo. El único delito que he cometido fue asumir una responsabilidad popular", expresó el exgobernante ante el hemiciclo.

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Asimismo, argumentó que las reuniones sostenidas con las altas esferas castrenses respondían estrictamente a los procedimientos regulares de selección y felicitación institucional.

Posiciones divididas y archivo de cargos contra Walter Ayala

La votación evidenció una marcada polarización entre las distintas fuerzas políticas del Parlamento. Los votos favorables para admitir la acusación provinieron principalmente de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno.

En contraste, el bloque opuesto estuvo conformado de manera mayoritaria por Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, mientras que Ahora Nación optó por la abstención en la votación.

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Paralelamente, la representación nacional evaluó la situación del exministro Walter Ayala, cuyos extremos de imputación por presuntos delitos contra la administración pública también fueron desestimados por mayoría tras no alcanzar el estándar punitivo exigido.

El archivo de esta denuncia constitucional en la Cámara de Diputados marca un nuevo revés para las pretensiones de judicializar los presuntos actos de corrupción atribuidos al entorno del exmandatario durante su gestión.

Mientras los sectores opositores cuestionan la decisión del Pleno, este episodio ratifica las profundas discrepancias políticas que continúan dividiendo al Legislativo frente a los casos emblemáticos de la anterior administración presidencial.

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