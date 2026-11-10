Elio Riera cuestiona posible anulación de condena de Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado penalista Elio Riera cuestionó la posibilidad de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anule la condena impuesta a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado. En diálogo con Exitosa, el letrado defendió la potestad de los jueces para desvincularse de una calificación jurídica y emitir un nuevo pronunciamiento, al considerar que se trata de un recurso procesal válido.

Riera explicó que la Corte Suprema tiene autonomía para solicitar información a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía cuando necesita esclarecer los fundamentos de una decisión. En ese sentido, consideró que el pedido de un informe a la primera instancia sobre los motivos de la desvinculación de un delito y la posterior acusación por otro no representa una irregularidad.

Elio Riera descarta irregularidades en actuación de la Corte Suprema

El penalista se refirió a los cuestionamientos formulados por el fiscal José Domingo Pérez y el abogado Jesús Llataco respecto a una posible afectación procesal. Sin embargo, sostuvo que no existe ningún vicio en el procedimiento, pues el máximo tribunal tiene facultades para requerir los elementos que considere necesarios antes de resolver una apelación.

Asimismo, Riera cuestionó los argumentos jurídicos planteados por la defensa de Castillo y consideró que este tipo de cuestionamientos no contribuyen a su situación legal. Para el abogado, la actuación de la Corte Suprema responde a sus atribuciones y no constituye, por sí misma, un motivo para invalidar lo actuado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Elio Riera, cuestionó la posibilidad de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anule la condena de Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, reafirmando la potestad de los jueces para desvincular y emitir un nuevo pronunciamiento como un recurso válido. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Pedro Castillo: Cámara de Diputados archiva denuncia constitucional por el caso de ascensos en las FF.AA. y PNP November 11, 2026

Otras investigaciones contra Pedro Castillo siguen vigentes

Durante la entrevista, Riera también identificó tres investigaciones que todavía podrían derivar en una condena contra el expresidente: los casos Los Niños, el ascenso irregular en las Fuerzas Armadas y el puente Tarata III. Según explicó, estos procesos se encuentran en etapa de juzgamiento y podrían tener próximos pronunciamientos judiciales.

"Latentes y vigentes, que pueden generar una condena, tenemos el caso Los Niños, el de los ascensos y el del puente Tarata. Estos tres son, de todas las investigaciones, los que están en fase de juzgamiento y donde próximamente se podría emitir una sentencia", indicó.

De esta manera, el abogado señaló que, independientemente de lo que ocurra con la revisión de la condena por el fallido golpe de Estado, Castillo todavía enfrenta otros procesos judiciales que podrían comprometer su situación legal.

Es así que, Elio Riera consideró que los cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por la Corte Suprema carecen de sustento jurídico. Además, recordó que el expresidente todavía enfrenta otras investigaciones en etapa de juzgamiento, cuyos resultados podrían representar nuevas consecuencias judiciales para Castillo, independientemente de lo que ocurra con su condena.